Milano, torna il Festival dell'Amore: alla Triennale dal 7 al 9 giugno

Amore, sentimenti, passioni. Questi i fili conduttori del Festival dell’Amore che si terrà dal 7 al 9 Giugno 2019 ospitato da Triennale Milano. Una vera esperienza immersiva caratterizzata da talk, musica, reading, film, ma anche da pubbliche dichiarazioni e riti d’amore: perché accanto a personaggi famosi che descriveranno le loro visioni dell’amore, il Festival - un vero Reality Festival in questo senso - metterà in scena storie vissute e darà voce a tutti coloro che vorranno partecipare.Svelati oggi i primi dettagli su alcune attività che fanno parte del fitto calendario che si sviluppa nei tre giorni di festival.YOUR LOVE ENERGYPer il Festival dell’Amore Sorgenia, la prima Digital Energy Company italiana, creerà uno spazio multisensoriale che muta in tempo reale, interagendo con le emozioni del pubblico.Le emozioni umane, le sensazioni, gli umori si riflettono sul nostro corpo generando energia e trasformazioni chimiche che l’installazione collaborativa - ideata da Mario Viscardi e sviluppata da Amigdala -, grazie all’intelligenza artificiale, riconosce, traduce e amplifica in luci, suoni, colori.Allo spettatore che deciderà di prendere parte all’installazione verrà raccontata una storia d’amore e, a seconda delle reazioni del volto, lo spazio sarà riempito di colori, suoni e luci che rappresenteranno e seguiranno l’intensità dei suoi sentimenti. L’installazione è dedicata a tutte le età.Il tema musicale principale sarà una reinterpretazione di Love Story in chiave sperimentale, in bilico tra musica contemporanea ed elettronica.Sostenere l’amoreUna call to action dedicata ai ragazzi tra i 20 e i 29 anni per condividere idee e progetti d’amore per l’uomo o per l’ambiente. Per partecipare basta pubblicare su Instagram un video di 1 minuto, con hashtag #Sorgenia20, in cui si racconta la propria idea. Tra tutti i partecipanti verranno selezionati i 20 migliori progetti che saranno presentati ufficialmente al Festival sabato 8 giugno. Una giuria d’eccezione sceglierà l’idea migliore cui verrà consegnato un premio di 20.000 euro messo a disposizione da Sorgenia.Maggiori informazioni sul sito www.sorgenia.itLIBERI MATRIMONIMomenti di romanticismo e scambi di promesse saranno protagonisti anche di questa edizione del Festival dell’Amore.Il Salone d’Onore di Triennale Milano si trasformerà per celebrare Liberi Matrimoni. La Pina, Diego e La Vale officiano unioni all’insegna del vero amore a 360° senza restrizioni di età, sesso o religione, all’interno di uno scenario romantico, con allestimenti e abiti realizzati dagli studenti di NABA Nuova Accademia di Belle Arti.La collaborazione tra il Festival dell’Amore e NABA Nuova Accademia di Belle Arti, si è sviluppata attraverso un corso interdisciplinare che ha coinvolto circa 150 studenti che, suddivisi in gruppi, hanno avuto la possibilità di riflettere sul concetto contemporaneo di amore e di esprimersi attraverso la progettazione di oggetti, grafiche, immagini, abiti e accessori messi a disposizione delle coppie o gruppi che celebreranno il rito del matrimonio durante il festival. I matrimoni saranno celebrati tra le 15 e le 18 di sabato 8 e domenica 9 giugno.Per prenotare il vostro matrimonio scrivere a pinocchio@deejay.itVISIONI D’AMOREUna maratona di film d’amore lunga una notte. Il Giardino di Triennale Milano si trasformerà dalle 24:00 di sabato 8 giugno fino alle 9:00 di domenica 9 giugno per offrire un’esperienza unica: da mezzanotte all’alba, 25 grandi letti faranno diventare lo splendido giardino una speciale “Movie Arena” per la proiezione di film cult firmata Paramount Network. Alla fine, colazione a letto e un gift speciale.Info e prenotazioni su www.ilfestivaldellamore.itPILLOW TALKINGEmiliano Pepe e La Pina accompagneranno una notte al museo. Dalle 23 di sabato 8 fino alle 8 di domenica 9 giugno, il Foyer del Teatro dell’Arte sarà allestito con 10 letti per condividere con chi si vuole una notte in Triennale all’insegna del relax e delle confidenze d’amore. Emiliano Pepe cullerà gli ospiti suonando live il pianoforte, mentre La Pina, passando da un letto all’altro fino a mattina, raccoglierà confidenze, confessioni e chiacchiere d’amore, dando vita ad un originale ed intimo talk itinerante a più voci.Info e prenotazioni su www.ilfestivaldellamore.it.