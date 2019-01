Cecchi Gori e Risi, brindisi al cinema in attesa del ciak

Cin cin per brindare al nuovo anno e sfidare il brivido di gelo che minaccia la Capitale con un caldo rendez vous fra amici. Gran viavai di volti noti per affiancare Vittorio Cecchi Gori a convivio, in attesa del primo ciak del docufilm che lo vede protagonista, e per scambiarsi gli auguri per un 2019 da vere star.



Nel ristorante in pieno Centro ecco arrivare il regista Marco Risi, il produttore Giuseppe Lepore, lo storico press agent del Cecchi Gori Group Emilio Sturla Furnò, le attrici Roberta Garzia in abito floreale e scortata dal suo fido barboncino Lupin, e Fanny Cadeo, appena rientrata dal golfo del Tigullio, in miniabito nero con grandi volant. Cecchi Gori e Risi siedono vicini nel salottino damascato: «Con Marco - afferma Cecchi Gori ci conosciamo da sempre. Siamo cresciuti osservando i nostri padri mentre lavoravano assieme, in quelle irripetibili produzioni cinematografiche che hanno fatto la storia». I due ricordano i vari momenti di lavorazione del film Il Sorpasso di cui, confidano, si potrebbe immaginare un remake. Menù italo-francese servito a lume di candela e creato dallo chef: apprezzatissimi la rivisitazione della tarte tatin con carciofi, il riso cacio e pepe con gamberi, la zuppa di cipolle e il crumble con mela e more.

Sotto il grande albero decorato in rosso e oro si sono riunite per un brindisi in armonia anche Michela Miconi e Nadia Rinaldi (che ha rievocato i momenti clou del reality L'Isola dei Famosi), così come Janet De Nardis in tailleur benaugurale rosso fuoco, contentissima per il successo riscosso dal Roma Web Fest (di cui è ideatrice e direttrice artistica). «Cosa vorrei trovare nella calza della Befana?», confida scherzando Roberta Garzia: «Tutto, fuorché il carbone! Ma soprattutto relax e tempo per me stessa».

La Cadeo svela che festeggerà l'Epifania in alta montagna, con alcune amiche, dove ha voluto organizzare un singolare arrivo della Befana sulla neve per la figlia Carol. Mentre Emilio Sturla Furnò sarà a Madrid per assistere alla tradizionale parata dei Re Magi d'Oriente, meglio noti nel paese come Los Reyes Magos. Tubino nero stile Colazione da Tiffany e tanta voglia di festeggiare l'Epifania, in un tripudio di cioccolato, per la conduttrice tv Federica Peluffo, che posa sorridente accanto a Cecchi Gori, reduce dalla conduzione dell'animato Capodanno in piazza a Pescara. A fine serata una gradita sorpresa per gli invitati: la galette de rois, ovvero la tipica torta d'Oltralpe fatta di pasta sfoglia e ripiena di pasta di mandorla, che racchiude al suo interno un portafortuna, vera gioia per i golosi.

Ultimo aggiornamento: 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA