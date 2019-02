Bulgari, festa di celebrities: anniversario con Bella Hadid, Matteo Bocelli e Jasmine Sanders

Fiaccole nella cavea. Sventagliare di fari sulle cupole dell’Auditorium Parco della Musica. Party rock&chic. Compleanno glam&global. Con maratona di celebrities, cantanti e dj che hanno come parola d’ordine: be cool e innovative. Bulgari chiama e volano da tutto il mondo schiere di top model capitanate dalla famosa Bella Hadid, ambasciatrice della griffe che indossa un abito rosso sexy, lungo e scollato.

Si precipitano a Roma “figli di”, pargoli d’arte e neo vip. Star che spopolano tra pagine patinate e gossip. Trecentocinquanta gli invitati trentenni e bellissimi, ricchi e famosi, accolti e salutati calorosamente da Jean-Christophe Babin, ad del prestigioso e arcinoto brand italiano di gioielli. Siamo in una maxi e spettacolare discoteca. È festa. Compie venti anni B.zero1, l’anello più celebre e più venduto della maison, oltre due milioni di esemplari, e le candeline si spengono tra suoni, luci, flash, drink. Viene svelata la campagna XX Anniversary fotografata da Mario Sorrenti. Un nuovo modello dell’iconico ring viene indossato e ammirato mentre Anna Cleveland, figlia di Pat mitica modella degli Anni 80, è la master of cerimony e annuncia i momenti salienti della serata tra cui l’esibizione di Diplo, dj Usa superstar vincitore del Grammy Award.

Tra le più attese dai clic c’è Lady Kitty Spencer, figlia del fratello di Lady D. Bionda, very british. È sua la palma di socialite inglese più ricercata sul web. Partecipano: Matteo Bocelli con Koki, il fotografo e modello Roberto Rossellini jr figlio di Isabella. Ecco l’artista David Alexander Flinn e il modello Gabriel Kane Day Lewis, che ha per mamma Isabelle Adjani e per papà Daniel che ha tre Oscar all’attivo. La parata continua con: Halima la modella che ha sfilato indossando Hajib, la cantante Liam Payne, la fashion star giapponese Hikari Mori, la principessa Lily zu Sayn Wittgenstein-Berleburg. Posano le gemelle Cipriana e Tk Wonder Quann soprannominate “la voce di una generazione”. Poco distante c’è Noonoouri influencer virtuale che va per la maggiore. Nella lista degli invitati figurano: Greta Scarano, Marianna Di Martino, Stella Egitto, Francesca Valtorta, Anita Caprioli, Nathalie Rapti-Gomez, Irene Vetere, Virginia Valsecchi. Infinita la serie di influencer very it, tra cui: Candela Pelizza, Gilda Ambrosio, Giorgia Tardini, Tamu McPherson, Paolo Stella, Carlo Sestini, Gala Gonzales, Linda Toi. La kermesse inizia con il dj set di Heron Preston, incarnazione della generazione post-internet, star della cultura giovanile. Segue un mito dell’hip-hop italiano, il cantante Ghali.

Ultimo aggiornamento: 14:03

