A Rimini, Capodanno nel segno di Fellini, per Coez concerto in piazza

in concerto in Piazzale Fellini, la reunion dei dj delle storiche discoteche, una grande mostra dedicata al genio dinel centenario della nascita e le grandi mongolfiere illuminate in piazza Cavour. Saranno questi gli elementi di spicco dell’edizione 2019 del “Capodanno più lungo del mondo” a Rimini. Un investimento da 550.000 euro - di cui 350.000 sostenuto dal Comune, il resto da contributi dalle categorie - per festeggiare l’inizio del 2020, centenario della nascita di Federico Fellini.E proprio dalla mostra “Fellini 100 e la Dolce vita Exhibition” - al debutto il 14 dicembre prossimo - è tratto il tema scelto per le luminarie e per gli eventi a partire dal 30 novembre fino al 20 gennaio. L’ultima notte dell’anno avrà al centro dei festeggiamenti, il tradizionale il concerto di piazzale Fellini, Marina Centro, dove si esibirà Coez. Dopo i fuochi d’artificio per la mezzanotte sul mare, la festa si sposterà in centro storico per la Rimini Dance Reunion con i dj delle storiche discoteche riminesi degli anni ‘80 e ‘90: Paradiso, Velvet, Slego, Baia degli Angeli, Cellophane e Barcellona. A impreziosire le giornate di festa, ancora, ci sarà un allestimento coordinato e diffuso - dal 30 novembre fino al 20 gennaio - che si snoderà per le vie della città e includerà scenografie esclusive ispirate al maestro del Cinema sopra un tappeto rosso alberato; una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Malatesta e poi il mercatino Circ’amarcord, la Casa di Babbo Natale e le animazioni di Cartoon Club. Non mancheranno i presepi di sabbia giganti a Marina Centro e Torre Pedrera. Mercatini, appuntamenti gastronomici e musicali si alterneranno nei vari borghi riminesi a partire dal 6 dicembre per finire al 6 gennaio con la Befana Borgo Run, la tradizionale comminata per le famiglie.