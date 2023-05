Fedez detesta il bourbon, Lazza il gin. E insieme lanciano il drink Boem

Non solo musica per Fedez e Lazza. A Milano i due hanno appena presentato Boem, primo hard seltzer italiano, ovvero una bibita in lattina frizzante, fermentata, a bassa gradazione alcolica (4,5 gradi), al gusto zenzero. Un prodotto inedito per il nostro mercato, che invece da oltre dieci anni spopola negli USA.

Un’avventura appena cominciata: “In autunno lanceremo una seconda referenza. Puntiamo a conquistare non solo il nostro Paese, ma anche gli Stati Uniti”, anticipano Fedez e Lazza. Che noi abbiamo video-intervistato per scoprirne di più sui loro gusti in fatto di cocktail, distillati e rimedi contro la sbornia.