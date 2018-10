Federico Zampaglione, un live dei Tiromancino tra libri e fan

Una folla di fan e amici s'è data appuntamento in un libreria di via Tuscolana a Roma per Federico Zampaglione e la sua band, I Tiromancino, pronti a presentare l‘ultima fatica: “Fino a qui”. Interessante viaggio lungo i suoi successi, rivisitati con tanti grandi artisti come Giuliano Sangiorgi. “Questo disco - dice il cantautore senza lasciare mai la chitarra - e’ nato per divertirci. E poi e’ diventato il dvd che ho ascoltato di più, tenendo conto che a casa non posseggo lavori miei”.



Tra i tanti si riconosce l’attrice Giglia Marra, compagna di Zampaglione, in outfit fantasia e la piccola Linda: la figlia che il cantautore ha avuto da Claudia Gerini, e che canta nel nuovo album del celebre papà. Il campione di boxe Emiliano Marsili saluta l’amica Francesca Piggianelli. E piu in la’ c’è il regista Sergio Stivaletti. Poi Zampaglione inizia a suonare la chitarra e intona “Noi casomai”, ”La descrizione di un attimo”, “Un tempo piccolo” e tante altre ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA