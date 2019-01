Bellezze in festa per il docu-reality del parrucchiere vip: dalla Yespica alla De Lellis

Bellezze, trionfo di glitter e riflessi sul red carpet del locale di piazza Carlo Forlanini affollato, per una sera, da numerosi protagonisti del piccolo e grande schermo. Il motivo è tutto di celluloide: si brinda alla prima puntata del docu-reality “Il salone delle meraviglie”, con protagonista Federico Lauri: all’appuntamento sfoggia un piumino di paiellettes d’oro che copre un completo di swarovski.

E alla particolare occasione, tutta ricette giapponesi, candide candele e ambientazioni orientali, partecipano le star dell’opera ispirata al fascino, tra cui Aida Yespica, in sexy mini dress di velo nero trasparente su tacco dodici, pazza per i selfie. Prenotate la blogger Giulia Latini, in mini di pelle, e Giulia De Lellis. La maga del fitness, Jill Cooper, è in gran forma.

Ed è folta la lista degli amici glam. Arrivano l’esuberante Carmen Di Pietro, in cappottino rosso, che va via presto per via delle alzate mattutine come conduttrice radiofonica, e Micol Olivieri, in outfit animalier bianco e nero. Si parla del reality, tutto beauty e style a base anche di Nutella e palloncini “fly to sky”, mentre sono in tanti ad animare la gara fashion dell’happening. Ammiratissima la bionda Letizia Porcu, in lungo di paillettes dorate, compagna di Lauri. Il reality, a cui hanno partecipato anche Alba Parietti, Paola Turci e Claudia Galanti, è ambientato prevalentemente ad Anzio.

