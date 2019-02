Cellulare addio, il divertimento prende il volo con Fausto Brizzi

Pericolosi cellulari e parata di stelle, nella notte degli Oscar. Sfilano, all'Uci Cinema Parco Leonardo, il comico Lillo e Paolo Ruffini, che arriva con la bella compagna Diana Del Bufalo: eccoli alcuni interpreti della nuova commedia di Fausto Brizzi, Modalità aereo, scortati proprio dal cineasta dell'opera. E sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che non si perdono l'happening, accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone.



Ultimo aggiornamento: 13:24

Diversi anche i fan degli attori e del regista che raggiungono il centro commerciale per accogliere i divi del cuore. Tutto ciò prima dell'entrata in sala e dopo il red carpet di rito, allestito per l'occasione nel foyer del multisala. Ecco Herbert Simone Paragnani, sceneggiatore del film. Mentre Ruffini fa una diretta su Facebook la bella Francesca Ceci, in minigonna e stivali al ginocchio, abbraccia Lillo. E oltre al cast sono diversi gli artisti e colleghi vip che rispondono all'invito di Antonio Flamini e Marzia Caltagirone. Poltrone prenotate per Gianni Franco con la moglie Maria Varvari, e Lucia Stara in uscita con due film. Ecco la giovane Maria Gravano, in basco di swarovski su corto kilt dai toni rossi. L'ex modella Simona Petrozzi, presidente Gruppo terziario donna, saluta Silvia Squizzato, in sneakers. Un vero e proprio viavai glam che prosegue, tra lo stupore generale, con Manuela Morabito, tra gli ultimi ad apparire, Simona Di Sarno, Emanuela Del Zompo, e poi Antonella Ponziani, Vincenzo Merli, Marco Vivio, Giulia Todaro e la giornalista Barbara Pedri. «Questo è un film sull'amicizia - spiega Brizzi - fatto con i miei amici Lillo e Paolo». «Se non ridete con questa pellicola - aggiunge Ruffini - siete gente strana». Fa il suo ingresso l'altissima Silena Mancilla e Kassim Yassin Saleh, regista-attore. Breve saluto in sala e poi buio per seguire le vicende di Diego, imprenditore di successo. Ricco, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo. Il suo atteggiamento gli si ritorce contro quando dimentica nel bagno di un aeroporto il cellulare a cui sono collegati profili, contatti, carte di credito. I due inservienti Ivano e Sabino decidono di vendicarsi per rubargli la vita digitale. Mentre Diego si trasforma nell'uomo più odiato del pianeta, c'è chi ne approfitta. Grazie all'aiuto di una bella assistente di volo, la storia cambia corso.