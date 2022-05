Europa, il 7 maggio l'evento «Dal Manifesto di Ventotene all’Europa Unita: una memoria per il futuro»

A ottant'anni dal manifesto di Ventotene un ciclo di incontri organizzati dalla Fondazione Luigi Einaudi celebra lo storico documento chiave per la storia dell'Europa, redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, prigionieri politici a Ventotene.

Il ciclo di incontri si concluderà sabato 7 maggio con l'incontro “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa Unita: una memoria per il futuro” cui parteciperà anche Liceo Statale “Tito Lucrezio Caro” di Napoli e della Biblioteca Comunale “Maovaz” di Ventotene. L'evento si terrà dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso il Centro Polivalente “Terracini” di Ventotene.

Il programma

Il dibattito, alla presenza della vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, sarà avviato dal commissario straordinario per il Comune di Ventotene, Monica Penna e vedrà gli interventi del Presidente dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, Stefano Castagnoli, e della Dirigente del liceo Scientifico Statale “Caro” di Napoli.



Interverranno Gian Marco Bovenzi, Project Manager della Fondazione luigi Einaudi, Michele Gerace, responsabile del progetto “La FLE per le Scuole, e ideatore della “Scuola sulla Complessità”; il Direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, Mario Leone; Maria Gabriella Taboga e Oleh Opryshko, ricercatori e tutor del progetto “Percorsi di formazione per le nuove generazioni di europei”. Concluderà i lavori Maria Letizia Sebastiani, Direttrice della Biblioteca della Fondazione Einaudi.