L'Eliseo brinda con l'Outlet: gli accordi si fanno ad arte

Acceso nel foyer del teatro Eliseo l’albero di Natale donato da Castel Romano, il Designer Outlet di Roma. Il Centro McArthurGlen ha deciso, infatti, di affiancare lo storico teatro di via Nazionale nella stagione del suo centenario. Molto soddisfatti il direttore del teatro Eliseo, Luca Barbareschi e il Centre Manager del Castel Romano Designer Outlet, Enrico Biancato (nella foto) che durante il brindisi natalizio, hanno anche presentato le iniziative reciproche a vantaggio del pubblico delle due realtà della Capitale.



Tutti i clienti del Castel Romano Designer Outlet, per esempio, potranno acquistare, recandosi direttamente al botteghino, l’abbonamento Eliseo Open Card con 16 crediti (utilizzabili per spettacoli a scelta presso il Teatro Eliseo e il Piccolo Eliseo) con un risparmio consistente sul prezzo al pubblico. Di contro McArthurGlen offrirà ai fedeli spettatori dell’Eliseo la sua Privilege Card giornaliera, che garantirà il 10% di sconto sul prezzo outlet in oltre 100 negozi aderenti. Basterà presentare il flyer disponibile in teatro presso il Guest Services del Castel Romano Designer Outlet e godersi una giornata di shopping all’aria aperta.

