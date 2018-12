Dj set di fuoco per un party ad arte

Un Natale alternativo quello in scena negli spazi dell’hotel deluxe all’Aurelio. Il party si intitola “The Cage”. Modo originale per brindare alle Feste: un illusionista si esibisce in una stanza privata, una violinista e due ballerine avvolte da piume e gioielli, e nella sala da ballo affascinanti danseur in gabbia piroettano accompagnate dalle selezioni del dj Lorenzo Rumi. E in una cornice così particolare, parata di vip a cominciare da Elena Russo, in camicetta di velo nero trasparente, che posa accanto ad un quadro molto simbolico: una donna nuda avvolta da un serpente giallo. Lola ed Ermes, due performers dell’happening, passano da un quadro statico all’altro mimando situazione oniriche.

Ecco Sara Varone, in outfit scuro con piccoli cuori, e la stilista Sabrina Persechino, avvolta in un caldo top di pelliccia. Ci sono Chiara Giordano, Daniela Martani e Enzo Merli. E all’appuntamento sui generis non può mancare l’artista pop romano Dicò, che si porta dietro una delle sue opere tascabili ispirate agli Stati Uniti. La festa va avanti fino a notte fonda con postazioni, bar, musica, sfizi dolci e salati, dj set e un susseguirsi di articolati spettacoli: gli artisti interpretano il racconto di un tempo incantato e distante, in cui ballo e seduzione si intrecciano per dar vita a una nuova forma d’arte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA