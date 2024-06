Da Vivaldi ai live per neonati: le sorprese della Filamonica

«La scatola dei giocattoli di Debussy, che aprirà la nostra prossima stagione, mi ha fatto riflettere sull’atteggiamento serioso che le istituzioni conservano nei confronti della musica. La musica è una cosa seria, certo, ma sembra aver perso quella leggerezza e quell’imprevedibilità che l’hanno caratterizzata nei secoli». Il compositore e pianista Domenico Turi, 38 anni, racconta, nel suo debutto da direttore artistico, come sarà l’Accademia Filarmonica Romana 2024/25: musica antica e non solo, musica vocale da camera, trii, quartetti, quintetti, recital, nuove commissioni, puntando «sulla meglio gioventù italiana ed europea», accanto a interpreti di fama.



I DEBUTTI

Includendo sorprese (la giovanissima stella delle percussioni, la ventisettenne francese Adélaïde Ferrière, per la prima volta a Roma), accostamenti inusuali (la formazione barocca di Concerto de’ Cavalieri, diretta da Marcello Di Lisa, accosta Vivaldi e Bach a due lavori di Arvo Pärt), recital con il soprano Rosa Feola, ma anche un repertorio per spettatori in fasce: «Allegro Capriccioso per un pubblico da 0 a 3 anni, con i musicisti che gattonano sul pavimento».

E naturalmente la danza, al Teatro Olimpico, che allinea C’era una volta Cenerentola (Balletto di Roma, 10/13 ottobre); Miguel Ángel Zotto, con il suo ultimo spettacolo Tango. Historias de Astor (31 ottobre al 3 novembre), la modern dance con David Parsons (14/17 novembre); i leggendari Momix dal primo al 13 aprile. E un’incursione nel mondo magico del clown russo Slava Polunin che torna a Roma, dopo dieci anni, con Slava’s Snowshow, dal 26 al 30 marzo.

Undici concerti per la stagione da camera, al Teatro Argentina, che includono la musica vocale da camera («inspiegabilmente poco frequentata in Italia»).



IL PROGETTO

Inaugurazione il 7 novembre nel segno della fantasia con La boîte à joujoux. Ovvero la scatola dei giocattoli di Debussy. Il 28 novembre la pianista ucraina Anna Fedorova che fa il suo debutto alla Filarmonica con pezzi di Ravel e Musorgskij. Il 5 dicembre il pianista Andrea Lucchesini e il violoncellista Enrico Dindo, entrambi ex direttori artistici (con Schumann, Beethoven e Chopin). Ilya Gringolts con il suo Stradivari del 1718 (“ex-Prové”), il 19 dicembre. Il Concerto de’ Cavalieri il 30 gennaio. Il Trio di Parma il 13 febbraio, il Quartetto Noûs il 20 febbraio e la percussionista Ferrière il 13 marzo.

Il giovane pianista Filippo Gorini il 27 marzo avvia un progetto triennale dedicato alle Sonate di Beethoven e Schubert. Il 10 aprile il soprano Rosa Feola e il 15 maggio l’ensemble specializzato in repertorio del Sei-Settecento, L’Astrée, chiude la stagione con rimandi tra Händel e Berio.

«Da un direttore artistico ci si aspetta di riempire i teatri, e le scelte ricadono spesso su quello che il pubblico si aspetta. Ma cosa c’è di più triste di aprire un regalo e sapere già cosa ci si trova dentro?», conclude il direttore Turi.