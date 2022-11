Da RTL 102.5 e Radio Zeta a Sanremo: Jody Cecchetto inviato. Papà Claudio: "Quest'anno lo seguirò in tv"

Ciuffo ribelle d'ordinanza, cuffie (quella della radio le porta sempre con sé), tanta emozione. Per Jody Cecchetto, uno degli speaker di RTL 102.5 e Radio Zeta, si aprono le porte di Sanremo. Il figlio del grande Claudio Cecchetto sarà inviato di "Prima Festival", condotto da Andrea Delogu. Jody è stato voluto da Amadeus in persona, che ha chiamato Lorenzo Suraci (presidente della prima radiovisione d'Italia) per chiedere la possibilità di avere Jody a Sanremo. Semaforo verde. Ma ad una condizione: Cecchetto jr, anche durante l'esperienza a "Prima Festival", sarà al microfono di RTL 102.5 e Radio Zeta.



In una recente intervista al Corriere.it, Cecchetto jr ha raccontato: "Il mio editore Lorenzo Suraci (presidente di Rtl 102.5, ndr) una mattina mi chiama e mi dice che ha ricevuto un whatsapp da Amadeus che chiede la mia partecipazione. Il giorno dopo Amadeus mi ha chiamato in prima persona, cosa che ho apprezzato moltissimo: si è anche reso disponibile per fare da tramite fra me e la squadra in Rai e mi ha detto “se hai bisogno chiamami”. Sentirlo così tanto al centro dell’organizzazione mi ha dato molta sicurezza e tranquillità. Sono super carico e non ho avuto nessuna esitazione".



Insomma, Jody - amatissimo dalla Generazione Zeta e non solo - è pronto per un'altra avventura. Durante Sanremo, a febbraio 2023, continuerà a condurre su RTL 102.5 e Radio Zeta. Il microfono è la sua passione da sempre, ereditata da papà Claudio.





A giugno e ad agosto è salito sul palco del "Future Hits" di Radio Zeta (che si è svolto all'Auditorium Parco della Musica di Roma) e del "Power Hits estate" di RTL 102.5, all'Arena di Verona. Una grande prova del fuoco, che ha superato a pieni voti."Sono contentissimo, ma soprattutto onorato ed entusiasta di poter mettermi alla prova in un luogo e in un’occasione così speciale. Il Festival è sacro per chi sogna di fare il mestiere di parlare davanti a un microfono e una telecamera, far parte di “Prima Festival” significa poter dire di essere parte di una grande squadra che racconta l’inizio e le anticipazioni di serate che tutti aspettano da tutto l’anno. Ci tengo a portare quello che ho appreso in quest’anno dal lavoro quotidiano in radio e tutta la carica che l’atmosfera di Sanremo potrà darmi. Apprezzo tantissimo che Amadeus negli anni si sia sempre più avvicinato al mondo dei giovani, non essendo mai banale e rispettando i gusti musicali e d’intrattenimento di tutti", racconta Cecchetto. Suo padre, invece, ha commentato a Il Messaggero: "Sono felice che Jody quest'anno dia il benvenuto ai telespettatori di Sanremo, un festival che ho avuto il piacere di presentare 3 volte. La prima volta avevo la sua età. Sarà un segno del destino? Forza Jody. Abbiamo sempre seguito Sanremo insieme sullo stesso divano. Ora lo vedrò da solo perché lui è lì. Sembra di rivivere quello che ho vissuto negli anni Ottanta con mio padre".