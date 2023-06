Da Milano a Roma: sarà un giugno di Martini Cocktail e Vesper

Premessa. Elegante, raffinato e potente, il Martini Cocktail è il re dei drink, emblema del bere miscelato classico, assoluto protagonista della storia della mixology. E se ogni anno il 19 giugno si celebra il Martini Cocktail Day, nel 2023 si festeggia anche un’altra ricorrenza: il 70simo anniversario del Vesper. Un drink che è sinonimo di 007.

Del resto, questo twist del Martini Cocktail preparato con vodka, gin e Lillet, rigorosamente agitato e non mescolato, lo ha inventato proprio il celebre agente segreto. O, meglio, il suo papà: lo scrittore Ian Fleming.

Ora, se il Vesper è tornato di moda è stato merito in particolare del film Casinò Royale con Daniel Craig, uscito nel 2006, trasposizione dell’omonimo romanzo della saga di James Bond, il primo, uscito nel 1953. Un libro per anni trascurato dal cinema, al di là della versione in chiave comica-grottesca con Peter Sellers (alias La Pantera Rosa) e un giovanissimo Woody Allen uscita nel 1967. È lo stesso 007 a indicare al bartender ingredienti, dosi (3 parti di Gordon’s, 1 di vodka e mezza di Kina Lillet), tecnica (agitato con ghiaccio) e decorazione (una sottile scorza di limone).





“Nonostante il Vesper contenga più gin che vodka, è la vodka che lo caratterizza perché fa da ponte tra gli altri due ingredienti”, osserva Diego Atlantico, bar manager del Flores Cocteles di Milano. Che per l’intero mese di giugno proporrà il Martini in tutte le sue varianti. “È sempre un buon momento per bere un Martini Cocktail, ma a giugno c’è un motivo in più: il 19 è il Martini Day, la giornata mondiale nata per promuovere la cultura del re dei cocktail”, sottolinea Atlantico. Di fatto, gli eventi nel nome di questo drink sono numerosi. Eccone alcuni.

Il primo è in programma martedì 6, al Flores Cocteles di via Melloni 9 con la One Night del filone Classic Vs Twist con ospite del banco del bar del Porteno Prohibido Luca Ardito, bar manager di Casa Cipriani di Milano.

Per l’occasione porterà tre cocktail cult a base gin in versione: John Collins, Aviation e, ovviamente, Martini Cocktail in versione classica e rivisitata (14 euro).





Pochi giorni dopo, sabato 10 giugno, la festa è al Sifà in via Lodovico il Moro 1, con la serata Celebrate Martini. Un omaggio al Martini Cocktail in tutte le sue accezioni, con una temporary drink list con 5 twist del Martini a cura della bar manager Francesca Schiavone.





In via Solferino 29, nel quartiere di Brera, la notte del 18 giugno, al Suzy si festeggerà con una serata speciale a base di Martini in abbinamento al caviale Adamas. Sulla lavagnetta special, ecco quindi Martini Cocktail, In & Out e Vesper. Una proposta in linea con l’offerta del locale, specializzato per l’appunto nel “drink di 007”.

