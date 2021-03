Maison Biagiotti ed Eleonora Abbagnato: la moda a passo di danza all'Ara Pacis

Danza e moda per una nuova era al femminile con la maison Biagiotti e l'étoile internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Rom, Eleonora Abbagnato. Il 20 marzo (ore 18) verrà svelato al pubblico, in contemporanea sui canali social, sul sito www.laurabiagiotti.com e sui canali social del Teatro dell'Opera di Roma, il video "Laura Biagiotti Age of Women - The Ballet”.

Eleonora Abbagnato danza insieme a 6 ballerine del Teatro dell'Opera di Roma all'Ara Pacis, un luogo fortemente evocativo e significativo, simbolo dell'inizio di una nuova era di prosperità, dove si intreccia una trama tra passato e futuro. Sono proprio le ballerine del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma le vestali che propiziano l'inizio di una nuova era. Con grazia e dinamismo indicano la via del cambiamento.

Un altro importante momento di sinergia tra il Gruppo Biagiotti ed il Teatro dell'Opera di Roma che vuole rappresentare ancora una volta un segno di rinascita e forte credo nella bellezza e nella cultura. La moda, la danza e l'arte si uniscono in un movimento creativo di libertà e di rinascita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA