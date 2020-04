Coronavirus, duetto con Sting e caffè con Clinton? All'asta video-chat speciali per raccolta fondi

Sogni un duetto live con Sting, o una lezione di recitazione di Patrick Stewart, vorresti suonare con gli Strokes o magari bere un caffè "virtuale" con Hillary Clinton. Oppure vorresti scoprire il dietro le quinte della tua serie preferita "Downton Abbey" con una visita virtuale al castello di Highclere, dove è stato girato lo sceneggiato kolossal, con la scrittrice e creatrice Julian Fellowes e gli attori Hugh Bonneville ed Elizabeth McGovern.

Sì, si può fare. Sono solo alcune delle offerte speciali messe all'asta da Sotheby's con un lotto dedicato alla raccolta fondi per sostenere i rifugiati durante la pandemia del coronavirus. La vendita all'incanto, anch'essa online, sarà condotta dalla famosa casa d'aste dall'1 all'8 maggio, secondo quanto riferisce la Bbc, utilizzando le videochiamate di Google Meet.

L'operazione sosterrà l'International Rescue Committee per combattere il coronavirus. Attenzione, le offerte partono da 50 dollari e non ci sono minimi. Cosa c'è in catalogo? Una video conversazione con Sasha Baron Cohen o l'astronauta dell'Apollo 9 Russell Schweickart, un caffè o un tè con l'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright, una sessione di coaching con il consulente aziendale e autore Tim Ferriss e conversazioni con il decoratore Jacques Grange e con David Miliband, ex segretario straniero britannico.

