Il cuore della musica batte per Boccadoro

Amarcord in musica. SemplicementEnrico catalizza, presso l'Auditorium Santa Chiara, tanti amici e vip. Complice l'Associazione-Onlus Semplicemente Amore che realizza un concerto di musica leggera come tributo al cantautore romano Enrico Boccadoro. L'intento è sensibilizzare il pubblico, che interviene numeroso, sul tema della sclerosi multipla, nel sostegno alla ricerca e supporto alle persone affette da tale patologia, e alle loro famiglie, attraverso la creazione di eventi musicali d'autore. Parte del ricavato sarà infatti devoluto all'associazione Aism.



Al concerto prendono parte numerosi professionisti e artisti che interpretano le composizioni di Boccadoro. Lo spettacolo, condotto da Stefano Masciarelli, è arricchito da proiezioni scenografiche. Musica, prosa e danza si avvicendano sul palco grazie, tra gli altri, a Danilo Ardito, Claudia Arvati, Riccardo Biseo, Vanni Capitanio, Serena Caporale, Gerardo Casiello, Giacomo Cedrone, Cristina Dal Lago, Vincenzo Fabiani, Rosanna Fedele, Marcello Prayer e Luca Ragnone. L'evento presenta in anteprima l'uscita del singolo inedito di Boccadoro, Il giorno più solo. Applausi per il videoclip Il viaggio di Enrico: ovvero il percorso dei motociclisti volontari che continuano a consegnare medicinali e musica nelle sedi Aism d'Italia.

