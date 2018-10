Con Marvin e Prezioso l'energia sa di Anni 90

Ultimo aggiornamento: 10:32

Per capire il fenomeno Anni Novanta, non si può prescindere da Marvin e Andrea Prezioso. Più che due dj, sono ormai un brand, con un'identità ben precisa, che va ricercata, appunto, nelle hit che hanno fatto la storia della musica dance. Difficile che ci sia qualcuno che non abbia mai sentito un caso come Tell me why oppure Let me stay.Entrambi romani, un duo indissolubile dal 1995 con l'aggiunta, per un periodo, del fratello Giorgio Prezioso dimostrano, nelle loro serate, che i tuffi nel passato musicale non sono solo nostalgia, ma anche energia. Per un pubblico sempre trasversale: chi ha amato gli anni Novanta ma anche chi ne è affascinato, pur essendo nato dopo la nascita di questo duo. Dopo aver toccato i festival di mezza Europa, continuano a riscuotere successi con il loro format. «Oggi ci capita ancora di condividere ha detto Marvin le stesse emozioni di tanti anni fa: e questo è ancora bello». I due artisti tornano al Room 26 ospiti di Gianluca Neon, che per il talento ha sempre avuto un fiuto speciale.Philipp è sinonimo di Tenax (il club di Firenze di cui è resident dal 2008), ma il dj è un punto di riferimento per il clubbing in Toscana e, adesso, si spinge fino a Roma, ospite del The Sanctuary. La sua carriera, iniziata nel 2002, lo ha portato ad affiancare artisti come Sven Vath e Fatboy Slim, grazie ad un progetto musicale esportato fino ad Ibiza. Gli anni di esperienza dietro alla consolle gli hanno permesso di variare sempre il mood della sua musica, adattandosi di club in club.