Aperitivo beauty tra vip: tanta bellezza, ma c'è il trucco

Ancora un test di bellezza per numerosi personaggi del mondo dello showbiz: volti noti del piccolo e grande schermo raggiungono una location al Fleming, sui toni ocra, per scambiarsi gli auguri di Buon Anno ma anche per mettere a punto il proprio look. Gli impegni lavorativi sono dietro l'angolo, e per qualcuno sono addirittura già iniziati: per cui non c'è tempo da perdere. L'immagine prima di tutto. Pensiero condiviso certamente dalla volitiva bruna Emanuela Tittocchia, in ampi pantaloni bianchi e neri su top e collier in tinta, attratta da esotiche fragranze assieme alla divertente e in formissima rossa Roberta Garzia: in corto mini dress grigio su calze ciclamino, quest'ultima alla cura del corpo sposa da sempre un serio e mirato allenamento ginnico.



Per una volta, arriva senza il suo cagnolino Lupin. «Più tardi vado a teatro e lì non lo farebbero entrare», spiega l'attrice, grande amante degli animali. E mentre la padrona di casa Giusy Di Vito apre le tende rosate del ritrovo, per illustrare i segreti della casa, appare la fulva Milena Miconi, reduce dalla lezione di danza della figlia. Sfizioso l'abitino fresco, dalle nuance fantasia, scelto per l'incontro. «Ho avuto giusto il tempo di truccarmi in macchina con il make up di mia figlia», spiega la Miconi, al debutto con Anche le formiche cadono!, al teatro di via Taranto. Ma il risultato, malgrado la fretta della pausa trucco, è decisamente spettacolare. Non manca l'appuntamento all'insegna del beauty la coppia d'oro formata da Ada Alberti e Franco Oppini, innamorati più che mai. Brindano e chiacchierano come fosse il loro primo incontro.



Li salutano il conduttore Carlo Senes e il blogger Giò Di Giorgio. Piroetta con Nadia Bengala il ballerino Simone Ripa, motore dell'evento assieme alla Tittocchia: in black and white con cappello nero, Ripa afferra la bella Nadia Bengala, in total black e affascinata dai fiori della location, e si lancia in un casqué. Applaude la bionda attrice partenopea Milena Stornaiuolo. Fanno il loro ingresso i ballerini Andrea Evangelista con la bionda e frizzante ucraina Anastasia Kuzmina, top nero su pantaloni in tinta, molto presa dai preparativi della trasmissione Ballando con le stelle: i due danseur, assieme a Ripa, improvvisano un passo di danza a tre tra lo stupore generale. «Che cosa mi ricordo con più simpatia di Ballando? - dice la Kuzmina - il campione olimpico di judo Fabio Basile: era una vera macchina da guerra. Si impegnava tanto, malgrado non fosse scioltissimo». Si fa tardi tra sfizi dolci e salati e le immancabili bollicine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA