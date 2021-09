SOS di Salgado per l'Amazzonia alla vigilia della COP26, al Maxxi in mostra le immagini più spettacolari

Giovedì 30 Settembre 2021, 17:31

Un’immersione totale nella foresta amazzonica, tra la maestosità della sua vegetazione, la potenza delle montagne, il fragore delle acque, la vita delle popolazioni indigene che la abitano e custodiscono.

È la mostra dedicata alle opere di Sebastião Salgado, uno dei massimi fotografi al mondo. Si intitola: Amazonia e viene ospitata al MAXXI dal 1 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022, unica tappa italiana del progetto.

APPROFONDIMENTI RIVOLUZIONI IN CORSO Don Javier, vescovo trekker che macina km nella giungla... L'APPELLO Papa Francesco allarmato per le morti Covid in Amazzonia, strage... L'INTERVISTA Papa mette le basi per il Sinodo dell’ Amazzonia dove si... VIAGGIO IN AFRICA Papa Francesco suona l'allarme per le foreste, a rischio... LIBRI Ecco perché Papa Francesco ha deciso di fare un sinodo...

Prodotta dal MAXXI in collaborazione con Contrasto, la mostra è curata da Lélia Wanick Salgado, compagna di viaggio e di vita del grande fotografo.

Dopo il progetto Genesi, dedicato alle regioni più remote del pianeta per testimoniarne la maestosa bellezza, Salgado ha intrapreso una nuova serie di viaggi per catturare l'incredibile ricchezza e varietà della foresta amazzonica brasiliana e i modi di vita dei suoi popoli, stabilendosi nei loro villaggi per settimane e fotografando i diversi gruppi etnici. La foresta dell’Amazzonia occupa infatti un terzo del continente sudamericano, un’area più estesa dell’intera Unione Europea. Questo progetto è durato sei anni durante i quali il Maestro ha fotografato la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano, registrando l’immensa potenza della natura di quei luoghi e cogliendone, allo stesso tempo, la fragilità.

Sebastião Salgado ha spiegato: «Questa mostra è il frutto di sette anni di vissuto umano e di spedizioni fotografiche compiute via terra, acqua e aria. Sin dal momento della sua ideazione, con Amazônia volevo ricreare un ambiente in cui il visitatore si sentisse avvolto dalla foresta e potesse immergersi sia nella sua vegetazione rigogliosa sia nella quotidianità delle popolazioni native. Queste immagini vogliono essere la testimonianza di ciò che resta di questo patrimonio immenso, che rischia di scomparire. Affinché la vita e la natura possano sottrarsi a ulteriori episodi di distruzione e depredazione, spetta a ogni singolo essere umano del pianeta prendere parte alla sua tutela».

Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI ha aggiunto che si tratta di « un viaggio straordinario nella bellezza, nella forza e nella fragilità di un ambiente unico al mondo i cui custodi, le popolazioni che lo abitano, rischiano l’estinzione».

Mentre a Milano si svolgono gli incontri Youth4Climate e Pre-COP26, attraverso l’arte e la potenza delle immagini di Salgado lanciano un grido d’allarme: secondo una recente ricerca pubblicata su Nature, oggi a causa degli incendi e della deforestazione la foresta amazzonica produce più CO2 di quanta riesca ad assorbirne. E' una scoperta sconcertante e bisogna intervenire subito. L’Amazzonia è il giardino della terra. Salvarla, rispettare e proteggere i suoi custodi significa avere cura del mondo e impedire un genocidio.