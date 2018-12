Due serate della Compagnia del Circo Bianco all'Atlantico di Roma con lo spettacolo "ALLA LUNA", l'8 e il 9 dicembre. Nei due appuntamenti la compagnia, che lo scorso anno è stata ospite d'onore al famoso Tolfart condurrà il pubblico in un viaggio incredibile dove la fantasia prenderà il sopravvento su ogni emozione: clownerie, danza, bolle di sapone, suggestivi numeri di fuoco, cinghie aeree, contorsionismo, tutti insieme e sempre sul palco tra coreografie corali e quadri viventi terranno gli spettatori in ogni istante con lo sguardo inchiodato al palco o all'insù. Gli artisti che compongono la copagnia sono tutti elementi di fama internazionale che hanno già avuto esperienze importantanti in talent come Amici, Italia’s got talent o show teatrali come Marchese del Grillo e Jesus Christ Superstar. © RIPRODUZIONE RISERVATA