Parco Leonardo, è già festa con “Cosa fai a capodanno”

È la domanda tormentone di questo periodo. Non è un caso, quindi, che proprio in questo week-end sia arrivato nelle sale “Cosa fai a capodanno”, una commedia diretta da Filippo Bologna – già sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti – e portato nei cinema dalla Vision Distribution. Proprio per “festeggiare” l’uscita di quello che ha tutte le caratteristiche per diventare il film di Natale, l’UCI Cinemas di parco Leonardo ha steso il suo red carpet dove tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno fatto la tradizionale passerella fermandosi per foto ed abbracci con il pubblico. Accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, gli ospiti – invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone – hanno fatto il loro ingresso in sala pochi minuti prima che si spengessero le luci e iniziasse la black comedy che vede nel cast attori del calibro di Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Arianna Ninchi, Massimo De Lorenzo, Carlo Luca De Ruggieri, Riccardo Scamarcio e Valentina Lodovini.



Un mare di risate ha accompagnato la proiezione del film che si svolge in uno chalet di montagna dove quattro coppie decidono di passare l’ultimo giorno dell’anno in maniera trasgressiva scambiandosi i rispettivi partner. Inutile dire che il piano va a monte e che la serata si trasforma in una “terapia” di gruppo dove i presenti faranno i conti con le proprie problematiche e debolezze. Una serie di gag che hanno divertito particolarmente Nico Di Renzo, in arte Pablo, che di comicità se ne intende visto che da anni fa divertire il pubblico con i suoi sketch insieme al compagno Pedro. Gli occhi dei presenti sono stati però distratti dalla bellezza della modella Silvia Anastasi – davvero appariscente con un jeans decisamente attillato – e dell’ex miss Italia, Nadia Bengala. Sguardi di ammirazione anche per il fascino che non tramonta mai delle attrici Eleonora Vallone, Adriana Russo, Claudia Cavalcanti e Lucia Stara.

Tra il pubblico anche altri protagonisti del mondo dello spettacolo che hanno preferito gustarsi la pellicola confondendosi tra la folla. Fra questi i registi Giuseppe Varlotta, Christian Marazziti e Kassim Yassim Saleh. Folta anche la presenza di attori e del mondo della tv come Chiara Giallonardo, Marco Senise, Guido Roncalli, Morena Gentile, Claudio Castana, Giada Benedetti, Antonio Catania, Erika Marconi, Gianmarco Bellumori, Valeria Zazzaretta, Alessandro Sardelli e Marie Boda. Tanti gli applausi a fine proiezione per quella che si rivelata come una festa anticipata di Capodanno. Anche se lo sguardo perplesso degli ospiti all’uscita ha fatto pensare che più che risolverlo il film ha provveduto ad accentuare l’annoso dilemma senza risposta: “Che fai a Capodanno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA