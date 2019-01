La sfida degli chef all’ora del pranzo

Capodanno tra le stelle. Sono sempre più numerosi i romani che per concludere l’anno vecchio e iniziare quello nuovo hanno scelto di regalarsi cenoni o brunch “griffati” da chef stellati per propiziare un anno di gusto. Sono stati molti a farsi conquistare dalle proposte dello chef Francesco Apreda, signore del gusto in piazza Trinità dei Monti – padrone di casa Roberto Wirth - tra consommé di granchio reale e funghi e salmone selvaggio in Bellavista ai semi di senape, fino al brindisi di mezzanotte con champagne. © RIPRODUZIONE RISERVATA