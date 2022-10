Meghan Markle, cenare con la duchessa di Sussex è possibile: ecco quanto costa

Meghan Markle darà ai ai cittadini l'opportunità di cenare insieme a lei attraverso un evento organizzato per il Women's Fund of Central Indiana che si terrà il 29 novembre prossimo.

L'Evento

Intitolato Il potere delle donne: An Evening with Meghan, The Duchess of Sussex, l'evento raccoglierà fondi per le ragazze e le donne dell'Indiana centrale, negli Stati Uniti.

Per guadagnarsi il diritto di sedersi con l'ex star di Suits e moglie del principe Harry però bisognerà sborsare un bel pò di soldi: un tavolo rotondo per 10 persone parte da 5.000 dollari (4.420 sterline), anche se Hello! riporta che a fronte di questa cifra si riceveranno in cambio circa 2.500 dollari di cibo.



L'ente ha postato sui propri social questo messaggio: "Il Women's Fund è orgoglioso di dare il benvenuto a Meghan, The #DuchessOfSussex, a Indianapolis. La Duchessa è una madre, una femminista e una paladina dei diritti umani. La rabbina Sandy Sasso,prima donna rabbino ordinata dal movimento Ricostruzionista che in precedenza ha prestato servizio presso il Beth-El Zedeck di Indianapolis, acclamata scrittrice e leader della comunità, sarà la moderatrice della serata".

Mentre Tvonna Harris Askew, presidente del comitato consultivo del Fondo, ha scritto in un comunicato: "Viaggio in macchina! L'evento è il 29 novembre. Acquistate il vostro tavolo per 10 persone. Il Women's Fund of Central Indiana crede nella forza delle voci femminili, delle esperienze femminili e del lavoro delle donne. Sappiamo che anche Meghan, la Duchessa di Sussex, ci crede. Siamo onorati che si unisca a noi in questa serata speciale per celebrare la nostra causa comune: il potere delle donne".