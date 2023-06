Castel Romano per l'inclusione: 7 talent per All Of Me

“I AM”, “Io sono”. Questo l’incipit dei cinque cortometraggi del progetto All Of Me, una serie di video-racconti nei quali 6 ambasciatori e ambasciatrici partono dalla propria definizione di se stessi per poi snodare la narrazione toccando episodi peculiari della propria esistenza. In questo modo chiariscono come ciò che avrebbe potuto renderli e renderle deboli li ha resi e rese al contrario più forti, fino a farne portavoce ed esempio di una community sempre più vasta che con loro condivide scopi, background e aspirazioni.

Prosecuzione ideale del progetto “i MAGnifici 5, pillole di unicità” del 2022, All Of Me sceglie protagonisti e protagoniste accomunati e accomunate dall’intensità della loro passione per ciò che fanno. Il cantante statunitense Big Boy, l’influencer e modella bionica Nina Rima, Edoardo Pinto con il suo racconto coinvolgente e profondo di transizione, l’attivista trans bolognese Jessica Giorgia Senesi, Tasnim Ali tiktoker che spiega l’Islam con ironia e l’atleta in sedia a rotelle Manuel Bortuzzo, si raccontano in sei video, intervistati dalla conduttrice TV Veronica Ruggeri. Veronica aiuta i ragazzi e le ragazze a raccontarsi senza filtri nè compromessi, rendendo fluida e coinvolgente la conversazione e i temi trattati. Non solo, Veronica diventa autrice di un editoriale speciale, inserito nella clip mash-up di lancio del progetto veicolato da oggi su tutti i canali di comunicazione di Castel Romano Designer Outlet e degli altri 4 Centri del Gruppo in Italia, Barberino, Serravalle, La Reggia e Noventa di Piave.

I personaggi del progetto vengono scelti per le loro capacità di parlare di sé e degli ostacoli che hanno affrontato e superato in maniera autentica facendosi promotori di positività e impegno, di passione e determinazione; focalizzati e decisi a raggiungere i propri obiettivi, che esprimono con autenticità le proprie realtà senza alcun tipo di retorica.

Ragazzi e ragazze con sogni e valori, mossi dalla volontà di vivere e cambiare il mondo anche attraverso la rappresentazione della propria quotidianità al fine di diventare anche portavoce per quelle persone che in loro si possono riconoscere e, di conseguenza, da loro sentirsi comprese.

All Of Me si inserisce all’interno di EVOLVE, l’ambizioso programma di sostenibilità di McArthurGlen che va a toccare tre aree di intervento; una di queste è Our Communities, a sostegno delle persone e delle comunità che gravitano attorno all’azienda; per fare ciò, vengono messe in atto strategie volte a impattare positivamente e proattivamente nella società e nei territori nei quali McArthurGlen opera. Tante le tematiche già affrontate e di estrema attualità, non solo quindi l’inclusione, ma anche l’empowerment femminile, la sostenibilità e la tutela della salute.