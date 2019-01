Ci sono i "Compromessi Sposi", caccia al selfie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lungo tappeto rosso, in perfetto stile matrimoniale, ha accolto ieri sera, all’Uci cinema di parco Leonardo il cast del film “Compromessi Sposi”. Il regista Francesco Miccichè e i giovani attori Lorenzo Zurzolo, Carolina Rey, Valeria Bilello ed Elda Alvigini hanno suscitato l’entusiasmo di tanti ragazzi che ne hanno approfittato per abbracciare, scattare selfie e addirittura baciare i loro beniamini. Fra ci più acclamati Lorenzo Zurzolo che, insieme agli altri protagonisti della pellicola, ha fatto breccia nel cuore di tante ragazze grazie anche alle interpretazioni in famose serie televisive come Baby, i Cesaroni e Poveri ma Ricchi Occhi maschili, invece, tutti per Carolina Rey e Valerio Bilello in sgargiante minigonna.Invitati da Marzia Caltagirone e Antonio Flamini, tanti gli ospiti che non hanno fatto mancare la loro presenza. Fra questi i cantanti Marco Facchini, Alice Traini e Giorgia Papasidero, il musicista Gerardo Di Lella, le modelle Astrid Pineiro e Sofia Bruscoli e tanti volti del mondo del cinema e della tv come Roberta Beta, Adriana Russo, Claudia Cavalcanti, Christian Marazzati, Saverio Vallone, Claudia Cavalcanti e Monica Carpanese. Sorrisi e calorosi applausi hanno accolto l’ingresso dei giovani attori nella sala occupata in ogni ordine di posto.