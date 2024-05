Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

Rieccoli i professionisti dell’impegno. I pifferai della cultura siamo noi e soltanto noi. Fanno scudo a Roberto Saviano, il censuratissimo dal governo italiano che non lo porta alla Fiera del libro di Francoforte perché vuole un ricambio e perché - si pensa ma non si dice - dopo Gomorra lo scrittore casalese non ha azzeccato altro, ammesso che la sua opus magnum fosse azzeccata, e c’è indignazione, mobilitazione, allarme democratico in Sandro Veronesi, due volte Premio Strega e ora sconvolto («Balorda e ridicola l’esclusione di Roberto») e in altri romanzieri militanti contro il grande oltraggio. Come se fosse stato eliminato Philip Roth o Milan Kundera, anzi Alessandro Manzoni, dalla Buchmesse dove l’Italia quest’anno è ospite d’onore, e invece no: mancherà Saviano («Vogliono intimidirmi, ma tanto sarò ospite dei tedeschi»). E mancheranno, per solidarietà anti-fascista, Antonio Scurati (il biografo mussoliniano anti-mussolinista censurato dalla Rai ma Saviano ha protestato dicendo che il primo censurato da TeleMeloni era stato lui) il quale ha declinato l’invito perché non vuole sentirsi complice del nuovo regime e non ci sarà neanche Paolo Giordano, che i libri comunque li vende, perché ha altro da fare ma anche perché il fronte degli intellettuali politicamente corretti gli appartiene e guai a smarcarsi.



Insomma, tutti via da Francoforte, anche Francesco Piccolo che deve tutto a certa sinistra che conta, a certo veltronismo che pesa, a certo morettismo influente (anche se amici del regista malignano: «Nanni lo fa partecipare alla scrittura delle sue sceneggiature solo perché è napoletano, anzi casertano, ed è simpatico e fa ridere»), e «il più ignorante governo della storia italiana» (copyright Saviano) non merita di essere rappresentato da alti ingegni. E deve accontentarsi di Susanna Tamaro (considerata di destra dal mainstream intellettual-terrazzato), dal filosofo Stefano Zecchi (vedi Tamaro) e però, a scombinare gli schemi ideologici, ci sono anche Claudio Magris e Dacia Maraini. Sono gli ultimi due, ricalcando i tempi dei Vittoriali nel regime, quello vero, a fare opposizione al neo-fascismo? E sarà insieme a loro l’architetto super-democrat Stefano Boeri, che ha allestito il nostro padiglione francofortese, a rappresentare - in modalità «chi contesta nel contesto / fa carriera assai più lesto», secondo una vecchia rimetta di Paolo Ungari - a portare in Germania la voce della Resistenza italiana?

Magari sono diventati tendenza Giorgia, o tendenza Arianna, anche personaggi come Alessandro Baricco, Emanuele Trevi, Rosella Postorino, Paolo Rumiz, Valeria Parrella, Melania Mazzucco, Erri De Luca, Paolo Cognetti, Gianrico Carofiglio, Silvia Avallone che sono sempre stati e restano a sinistra? E con loro Carlo Rovelli, lo scienziato, un po’ guevarista e un po’ (tanto) pacifista che le maestre di scuole democratiche e penpensanti idolatrano (Enrico Fermi? Scansate!) forse perché tanto anti-Meloni ma tanto anche anti-Ucraina.



Il destro Marcello Veneziani, ospite alla Buchmesse insieme alla meloniana direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e al Volo che canterà i brani del repertorio sanremese, finge di prendere la cosa sul serio: «Il partito degli intellettuali è fastidioso». Ma è anche, molto, in modalità party-giana. Sulle terrazze romane, non possono credere all’esclusione di Saviano, l’eroe dell’anti-Stato della cultura che ha preso a parolacce Meloni e la premier l’ha querelato, e non fanno che protestare contro «quel buzzurro» di Mauro Mazza, ex direttore del Tg2 diventato commissario straordinario per la Fiera del libro che (edizione 76) si terrà ad ottobre. «La prima cosa che ho fatto dopo aver ricevuto l’invito alla Buchmesse - dice Giordano, autore della Solitudine dei numeri primi - è stata chiedere a Saviano se fosse stato invitato: mi ha detto di no. Quindi mi sono fabbricato un impegno alternativo anch’io. C’ho judo» (ma ha anche un invito pure lui dai tedeschi).



Il Pd è in modalità ora e sempre Resistenza. Elly Schlein ringrazia Veronesi e tutti gli altri. Mentre Piccolo (il mondano Francesco, premio Strega 2014, non il raffinatissimo e appartatissimo poeta Lucio Piccolo, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che è stato una vera eccellenza della cultura italiana) spiega: «Io accetto pienamente il potere di una parte politica, che non condivido, se questa parte politica si comporta secondo lealtà, sensatezza e basi culturali solide. E se non usa il suo potere per decidere su scrittori che lavorano da molto tempo prima delle circostanze presenti. Ritengo semplicemente che l’Italia non possa non essere rappresentata anche dall’autore di Gomorra».



Non si sa se sorridere o se indignarsi di fronte a tanta indignazione (anche causata forse da scarsa furbizia del governo italiano che poteva immaginare questa levata di scudi sul niente). Quel che è certo è che in tanti, in questi decenni, hanno commesso la truffa di travestire da militanza il proprio tornaconto personale. Ovvero, protesto per esistere, protesto per (sperare di) vendere. C’è chi ha goduto di posizioni di rendita grazie a finti estremismi (della serie: quando il commercio si traveste da ideologia) e adesso sfrutta l’onda più che mai.

Il militantismo degli intellettuali, minoritari ma ultra-mediatici, la chiamata alle armi degli scrittori che piacciono agli scrittori, a certa opinione pubblica che si ritiene il «ceto medio riflessivo» e a certa politica (perché Chiara Valerio, matematica e giallista per Sellerio, super-fan ricambiata di Schlein e magari prossima rappresentante dem in Cda della Rai, non scende in campo al fianco di Saviano?), rende ancora più pittoresco il paesaggio italiano. E quanto è bella la ricoperta dell’impegno, signora mia.