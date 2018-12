Con cin di Natale, il brindisi diventa il set di un film

Roma, la città degli arrivi e delle partenze. Delle attese e dei ritorni, ma anche dei luoghi del cuore che con l’aria del Natale si vestono a festa trasmettendo sensazioni magiche a chi sa coglierle. Il civico è il 192 di Borgo Pio, dove in un “book bar” così definito dagli amici e che apre per la prima volta le sue porte diventando la location adatta per chi ama viaggiare, Lele Vannoli, presto sul grande schermo nel nuovo film di Giovanni Veronesi, “I Moschettieri del Re”, accoglie attori e colleghi per un brindisi augurale con la partecipazione di Artisti 7607, presieduta dall’attrice Cinzia Mascoli e che da anni si occupa dell’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore. Nel bistrot che ricorda il vagone di un treno, dove gli ospiti-passeggeri possono lasciare i bagagli prima di partire alla scoperta della Capitale, le palme d’oro Elio Germano e Marcello Fonte si stringono in un abbraccio, immortalati dall’obiettivo di Alberto Molinari. Il cin cin prenatalizio con golosità e prelibatezze racchiuse in sfiziosi barattolini è anche l’occasione per celebrare un anno di grandi conquiste.



Lunga fila all’esterno del locale con interpreti, registi e compagni di set mentre si riconoscono Agnese Nano accolta da Luca D’Ascanio e Urbano Barberini, seguita da Mita Medici, Alessandra Scirdi, Mauro Bonafini, Alessandro Sardelli, Alessio De Persio e Anna Cianca. Video e flash ad allietare l’incontro al quale partecipano Valentina Illuminati, Cristina Pellegrino che si diverte con Carmen Giardina e Federico Pacifici, Diletta Colaiacomo, Bruno Valente, Emanuele Brignola e la giovanissima Michelle Morell. Sulle note del dj D.Skills è il momento per festeggiare il compleanno della venezuelana Ira Fronten, con tanto di maestro di cerimonie, il comico Alessandro Di Carlo. Per i più golosi due torte: una sacher e una alle fragoline. Tra i tantissimi Carmen Serra con la creativa Michela Alessia Marcato, Paola Lavini, Antonio Meo insieme a Désirée Giorgetti e Daniele Piccolo, Claudio Castrogiovanni. Non perdono l’evento il regista Kassim Yassin Saleh con Giulio Forges Davanzati, Vito Napolitano, Susy Suarez e Azzurra Rocchi. Ci sono Alessandro Bernardini, Alessandro Forcinelli e Christian Cavorso che danno il benvenuto da star a Fonte, con il quale saranno in scena a gennaio nello spettacolo “Famiglia” di Valentina Esposito. Gag e divertimento fino a tardi in un ideale viaggio on the road.

