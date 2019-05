Boom anche sui social per la diretta del Concertone di Rai Radio2

Grande soddisfazione per la lunga diretta di Rai Radio2 (in FM e in streaming video sul canale YouTube Rai, su RaiPlayRadio.it/Radio2 e su Radio2 Indie) dedicata al Concertone del Primo Maggio da piazza San Giovanni di Roma.



Il racconto della festa, iniziato alle 15 con Carolina Di Domenico e Melissa Greta Marchetto che hanno poi lasciato il microfono, a partire dalle 20, a Gino Castaldo e Ema Stokholma, ha colpito nel segno. La postazione di Rai Radio2 ha ospitato tutti gli artisti presenti al Concertone (Noel Gallagher ha rilasciato una intervista che andrà in onda domani, venerdì 3 maggio alle 00.30 in Rock And Roll Circus) che hanno entusiasmato la piazza del Primo Maggio con la loro musica ed è diventata il punto nevralgico di un modo diverso e originale di raccontare al popolo della rete e dei social il Concertone e i suoi retroscena.



I dati registrati parlano di 250mila visualizzazioni per Dirette video Social (YT+FB), 180mila visualizzazioni per le Stories (con la partecipazione de Le Coliche), 104.000 sono le visualizzazioni per i Live tweeting, mentre gli utenti che hanno scelto di seguire e commentare il concerto del 1 maggio con Rai Radio2 hanno generato oltre 80mila reaction (commenti, like, share, etc). Con 170mila interazioni, il Concertone è stato il programma più commentato sui social del prime time.

