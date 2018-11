Se la cucina sbarca a teatro il risultato è: “Belle ripiene”. Cibo e uomini, binomio insolito ma efficace per raccontare uno spaccato di vita al femminile con un quartetto di regine dello spettacolo, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, per la prima volta insieme sul palco del teatro di via Sistina in una pièce fuori dagli schemi, diretta dal direttore artistico Massimo Romeo Piparo. Un trionfo il debutto che, ieri sera, tra storie, sapori e profumi, ha riunito centinaia di invitati per assistere alle perfomance delle affascinanti “cuoche”, pronte a sfoderare la loro competenza ai fornelli durante un confronto sul rapporto con i rispettivi uomini e le rispettive, più o meno realizzate, esistenze.

