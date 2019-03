Batman compie 80 anni: a Romics dal 4 al 7 aprile la prima tappa delle celebrazioni

Batman compie 80 anni e la prima tappa delle celebrazioni mondiali per il suo anniversario sarà in Italia a Romics. La Fiera del fumetto, del cinema, dell'animazione e dei games in programma dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma, ospiterà una mostra di tavole originali, omaggi d'artista, statue e contenuti trasmediali dedicati all'uomo pipistrello, comparso per la prima volta sulla rivista

Detective Comics

il 30 marzo del 1939. Warner Bros. Entertainment Italia, Dc Comics, Rw Lion e Romics ospiteranno nel Movie Village della manifestazione tavole del fumetto realizzate da artisti internazionali e italiani, statue ufficiali, omaggi d'autore e installazioni in un percorso storico che, partito nel 2017 con la mostra di Tiferno Comics a cura di Riccardo Corbò e Vincenzo Mollica, è stato aggiornato dallo stesso Corbò e arricchito da Max Giovagnoli per il grande pubblico italiano di Batman. L'appuntamento è inserito nelle celebrazioni ufficiali Dc Comics dedicate a una delle icone mondiali più potenti del fumetto di tutti i tempi, che partiranno da Austin il prossimo 15 marzo al grido

Long Live Batman

, la cui campagna ufficiale firma quest'anno il manifesto di Romics.

