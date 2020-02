© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il 14 febbraio, giorno della festa degli innamorati, torna la quinta edizione per, l’ormai consueto appuntamento che la Fondazione Musica per Roma offre al suo pubblico social: una visita guidata speciale e gratuita nel giorno degli innamorati alper condividere sui social network foto ed emozioni di una serata nel complesso multifunzionale progettato da Renzo Piano.La visita rispecchia il format empty museum un’innovativa forma di fruizione dei luoghi di cultura diffusa in tutto il mondo per favorire la scoperta e la valorizzazione di musei, sale concerto, spazi di fruizione culturale. Anche quest’anno nel giorno di San Valentino la Fondazione aprirà le porte del tempio della musica romana alla città, facendo scoprire il «dietro le quinte» di questa grande «fabbrica della cultura». Verranno svelati al pubblico i luoghi che normalmente sono accessibili solo agli addetti ai lavori, dai camerini degli artisti alla terrazza panoramica sui resti della Villa romana, fino ai backstage delle sale concerto, prima tra tutte la Sala Santa Cecilia. L’appuntamento venerdì 14 febbraio alle 18.00 sarà aperto a tutti i visitatori che si sono iscritti nei giorni scorsi tramite i social della Fondazione.