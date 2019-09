Brachetti, 40 anni di palcoscenico e ora il Premio David Devant Award

Arturo Brachetti ha ricevuto un nuovo premio internazionale. La leggenda del “quick-change”, l’arte del trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo, si è visto assegnare il David Devant Award for Services to International Magic, riconoscimento conferito dal Magic Circle di Londra agli artisti che hanno fatto la storia della magia, come accaduto in passato per David Copperfield, Paul Daniels, Sigfried & Roy.



Il premio arriva in un momento particolarmente significativo perché nel 2019 Brachetti festeggia 40 anni di palcoscenico, tanti sono trascorsi dal suo debutto di Parigi. Oggi l’artista sta per tornare in scena in Europa con la quarta stagione di Solo, il suo one man show, che sta registrando un grande successo di pubblico (oltre 300.000 spettatori in poco meno di 300 repliche). © RIPRODUZIONE RISERVATA