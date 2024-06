Arriva la nona edizione del festival "Cinema e ambiente Avezzano" dal 17 al 23 giugno.

L’edizione 2024, con cui il Festival Cinema e Ambiente Avezzano festeggia i suoi 9 anni, partirà lunedì 17 giugno, in coincidenza con la Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e si concluderà domenica 23 giugno. Il tema individuato quest’anno è quello degli Estremi, che aronta le sfide e le crisi globali, sia ambientali che sociali, che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso il cinema e le arti visive, il Festival esplorerà le cause, le conseguenze e le soluzioni legate a fenomeni estremi come crisi climatica, disuguaglianze sociali e crisi sistemiche, invitando alla riflessione e all'azione per costruire un presente e un futuro più equi.

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Ente del Terzo Settore CinemAbruzzo Aps, sponsorizzata da The Factory srl, società di produzione cinematografica abruzzese e vanta anche quest’anno l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, nonché del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del Turismo.

Il concorso, curato dal direttore artistico Paolo Santamaria, regista di origini avezzanesi, è pienamente votato alla ricerca di un cinema di avanscoperta su tematiche ambientali. Anche in questa nuova edizione verranno assegnati numerosi premi, valutate da una giuria presieduta dall’attore Nicola Nocella, vincitore del Nastro d’Argento nel 2010 come migliore attore esordiente per “Il figlio più piccolo” di Pupi Avati e nel 2011 come migliore attore protagonista per il cortometraggio “Omero bello di nonna” e da allora molto attivo fra cinema,teatro e serie televisive.

4 le sezioni in cui si articola il Concorso.

35 opere in gara tra corti e lungometraggi. Oltre 40 registi coinvolti; 8 anteprime italiane, 2 anteprime internazionali e 1 première mondiale; 12 Paesi rappresentati in quattro sezioni e un Concorso per sceneggiature a tematica ambientale. Il concorso spazierà tra il genere fiction, il documentario, la videoarte e l’animazione.

NESSUN PIANETA B. C’è solo un pianeta in grado di ospitarci, ed è quello che stiamo rischiando di perdere. No Planet B sintetizza perfettamente l’urgenza di invertire radicalmente la rotta rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali e all’inquinamento ambientale con una ricca selezione di cortometraggi e lungometraggi sul tema.

IL RESPIRO DELLA TERRA. Ascoltare il respiro della Terra significa immergersi nei suoi tempi, accoglierne il ritmo e interpretarne i mutamenti. Nella sezione sono presenti le opere che condividono un racconto intimo e simbiotico con il pianeta; storie di persone, che attraverso il loro sguardo riescono a regalarci una nuova prospettiva nel rapporto con le forme di vita che popolano l’ambiente.

MONDI LONTANI. La ricchezza della diversità si misura in colori, sfumature e paesaggi nuovi e inesplorati. “Mondi lontani” sono i mondi inaccessibili e incontaminati, ma anche le storie di comunità che devono confrontarsi con le sfide poste dalla crisi climatica.

ZANNE E SANGUE. Una sezione tematica tutta dedicata alla fauna, altra vittima delle azioni nefaste dell’uomo, e alla tematica del rewilding, una risposta forte agli stessi danni arrecati dall’essere umano agli animali selvaggi.

Le opere partecipanti arrivano, oltre che dall’Italia, da Australia, Croazia, Iran, Turchia, Danimarca, Francia, Armenia, Stati Uniti, Lussemburgo, Belgio e Regno Unito.

La peculiarità del “Cinema e Ambiente Avezzano” è lo sguardo sul mondo articolato in un ampio ventaglio di proposte declinate con linguaggi innovativi. Inoltre, si tratta di un Festival che punta a promuovere e, valorizzare al tempo stesso, il territorio abruzzese. In quest’ottica si inserisce anche “Cinema e Ambiente Green Experience” un progetto divulgativo che amplia l'oerta del festival con una serie di talk tematici dedicati alla crisi climatica e alle questioni ambientali più urgenti.

Il progetto Cinema e Ambiente Green Experience è sostenuto dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie all’aggiudicazione dell’incentivo TOCC - Transizione ecologica organismi culturali e creativi, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU con lo scopo di promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.

Nei panel di “Cinema e Ambiente Green Experience”, adati alla direzione scientifica di Marirosa Iannelli (progettista ambientale e divulgatrice) e Marco Merola (giornalista e divulgatore scientifico), si avvicenderanno una serie di voci autorevoli del mondo della ricerca, della divulgazione e anche della diplomazia internazionale provenienti da diversi ambiti: dalle foreste alla gestione delle città, dal diritto internazionale all’attivismo ambientale, i protagonisti di questa edizione aronteranno problematiche di grande attualità per coinvolgere attivamente il pubblico del festival. Tra gli ospiti vedremo Caterina Vetrugno (architetto-urbanista, esperta di Italian Climate Network), Antonio Brunori (segretario generale PEFC, dottore forestale), Silvio Oggioni (ricercatore presso l’Università degli studi di Milano Statale - Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali), Lisa Casali (scienziata ambientale, scrittrice e manager del Pool Ambiente), Elisa Palazzi (docente di fisica presso l’Università degli Studi di Torino), Valeria Barbi (politologa e naturalista), Angelica De Vito (consulente diplomatica presso le Nazioni Unite), Ilaria Masinara (Direttrice Ucio Campagne Amnesty International Italia), Mia Canestrini (zoologa, ricercatrice,divulgatrice, conduttrice televisiva) e Giulia Prato (Biologa marina, Responsabile del Programma Mare - WWF Italia).

Tutto si svolgerà in una cornice d’eccezione: non bisogna dimenticare che l’Abruzzo è la “Regione Verde d’Europa” e dalle grandi potenzialità ambientali, con tre parchi nazionali, un parco naturale regionale, cinquantadue tra riserve protette e riserve naturali, oltre a tantissimi borghi. Una bellissima crescita per il Festival nato nel 2016 dalla collaborazione tra il regista Paolo Santamaria e le responsabili della cooperativa Ambecò - Silvia Cardarelli, Rosalia Ciciotti, Rossella Frozza, Paola Morga e Chiccolò Oliva - da oltre vent'anni impegnate in processi di educazione ambientale.

Intervistando Paolo Santamaria (regista e direttore artistico)

Come hai pensato il festival Cinema Avezzano?

"Il progetto Cinema e Ambiente Avezzano nasce nel 2016 dalla collaborazione tra me e le responsabili della cooperativa Ambecò - Silvia Cardarelli, Rosalia Ciciotti, Rossella Frozza, Paola Morga e Chiccolò Oliva - da oltre vent'anni impegnate in processi di educazione ambientale sul territorio marsicano. L'obiettivo del Festival è promuovere una riflessione critica su tematiche legate ai rifiuti, al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile, attraverso l’immediatezza del linguaggio cinematografico.

Siamo convinti che unire l’arte all’educazione ambientale significhi ripensare il modo di coinvolgere la società sul sostentamento delle risorse del Pianeta. La metafora artistica è intesa come strumento formidabile per comprendere che la relazione tra Noi e la Terra può essere rivalutata ogni singolo giorno. Il cinema, quindi, diventa lo strumento per favorire un dialogo sull’integrazione, sull’inclusione sociale e sull’accoglienza, e la cultura un meccanismo di prevenzione e contrasto al disagio sociale; l’educazione ambientale un mezzo per contribuire all’affermazione del cittadino attivo, consapevole e responsabile sia dal punto di vista scientifico-culturale che dal punto di vista etico-legislativo".

Essendo il direttore artistico come ti sei trovato nella scelta dei film?

"Da Direttore artistico amo dare delle linee “creativo-editoriali”, e amo altresì fornire il ringraziamento più grande alla nostra coordinatrice Valentina Traini, cara amica e professionista in grado di valorizzare e ben bilanciare l’offerta artistica che di anno in anno riceviamo. L’obiettivo è quello di promuovere opere inedite, poco conosciute e che diano ampio spazio di genere pur mantenendo un legame concreto con i temi sopra descritti".

Facciamo un passo indietro, studi regia al Centro sperimentale cosa diresti al Paolo di allora? Sei soddisfatto del tuo lavoro?

"Non si è mai soddisfatti di un percorso artistico, c’è continua urgenza e perenne crisi. In tal senso mi piace giocare col tema crisi, che in greco antico presuppone il concetto di scelta. Di fatto mi scontro costantemente con processi di scelta, e in questo flusso apparentemente strategico credo confluisca un destino che volenti o nolenti tendiamo ad abbracciare. In questa piccola metafora penso si possa racchiudere un concetto esistenziale caro a molti. Da questo punto di vista sono grato alla mia scelta passata e al mio mestiere attuale, in quanto mi da gli stimoli giusti per interrogarmi a livello esistenziale".

Progetti futuri?

"Ho moltissimi progetti futuri. Forse il precetto sarebbe quello di imparare a mollarne un po’, concentrandomi maggiormente sull’arte regisitica e meno sulle dinamiche imprenditoriali e organizzative. In ottica regista sono felice in quanto, nei prossimi mesi, potrò girare un film breve grazia a un contributo della Calabria Film Commission e potrò dirigere un documentario ambientato a Loreto, vincitore del Bando Regione Marche. Oltre a questi ho decine di altri lavori work in Progress… staremo a vedere!"

Che cos’è per te il cinema?

"Forse servirebbe più di un’intervista per rispondere a una domanda tanto complessa. Riprendendo quanto detto finora, potrei sintetizzare così: è incondizionato amore - è atroce sofferenza - è ineluttabile incertezza."