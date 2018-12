Gli Angeli a Roma: la gioia viene dall'intimo

Gli Angeli arrivano nella Capitale. Precisamente nella galleria commerciale Porta di Roma, dove ieri sera, con un party esclusivo, lo storico marchio di lingerie leader nel mondo, ha aperto ufficialmente il suo primo store italiano con l’assortimento completo. Tanti i personaggi dello spettacolo che non hanno voluto mancare all’inaugurazione. Fra le prime ad arrivare Pamela Prati, con un elegante giacca cammello, che si è persa immediatamente tra le vetrine, uscendone poco dopo piena di buste con acquisti fatti pensando anche al prossimo Natale. Sorrisi, acquisti e tanti selfie tra le vetrine. Shopping più sobrio per Vittoria Belvedere, arrivata in compagnia del marito Vasco Valerio e della figlia. L’attrice prima si è intrattenuta a parlare con il padrone di casa, il direttore del centro commerciale Filippo de Ambrogi - particolarmente orgoglioso di essere stato scelto dal prestigioso marchio, come sede del primo store non solo italiano, ma di una parte dell’Europa - poi si è dedicata agli acquisti soprattutto nel reparto pink, ossia dedicato ai più giovani dove la piccola Emma ha fatto scorta di felpe e magliette.



APPROFONDIMENTI INAUGURAZIONE NEGOZIO Roma, party esclusivo per l'arrivo degli Angeli Fra le più ammirate la showgirl e modella venezuelana Mariana Rodriguez, in minigonna mozzafiato, che insieme ad un gruppo di amici si è divertita a scattare foto con dietro le ali di angelo, simbolo del prestigioso marchio. Attorno a loro i numerosi ospiti, per la maggior parte femminili, faceva avanti indietro dai camerini. Il design del negozio, glamour e raffinato, con una facciata moderna e accattivante anche grazie a un piacevole tocco di luce rosa, ha colpito piacevolmente anche Alessia Fabiani, con un delizioso cappello nero, la Bonas di “Avanti un altro” Laura Cremaschi, che ha apprezzato particolarmente il reparto intimo, la modella Desiree Selmanovic, Valentina Romani, e Giorgia Caldarulo, che nei giorni è stata vista in compagnia di Fabrizio Corona. Shopping sfrenato anche per la ex ballerina di Amici, Giulia Pauselli, e per la sensuale Megghi Galo. L’8 dicembre, quindi, a Porta di Roma, oltre che l’inizio del periodo natalizio, si festeggerà anche l’arrivo di questo prestigioso marchio con il quale la galleria commerciale rafforza il suo ruolo di leader italiano nella grande distribuzione.

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA