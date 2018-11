«No, non siamo tornati insieme, ma siamo diventati molto più amici di prima» dice Antonella Mosetti, l’altra sera in dolce compagnia dell’ex marito Alex Nuccetelli, storico pierre delle notti romane. Erano in un nuovo spazio di via Guido Reni. Scherzavano, ridevano, bevevano insieme bollicine, parlando anche della figlia Asia, che ora vive in campagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA