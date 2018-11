Antonella dai fornelli al libro

«Hai fatto diventare tutti grassi, me per prima!»: scherza così Luisanna Messeri con Antonella Clerici, in riferimento a tutte le ricette presentate nel corso di ben 18 anni alla conduzione in tv della “Prova del Cuoco”. «Eppure quando iniziammo in pochi avrebbero scommesso sul successo del format della trasmissione», ricorda Antonella affiancata, oltre che dalla Messeri, da Anna Moroni e Natalia Cattelani, anche loro sue storiche compagne d’avventura nel programma diventato un cult. Un happening simpatico e “verace”, fuori dagli schemi a volte troppo letterari delle presentazioni tradizionali di libri, quello svoltosi ieri mattina (proprio all’ora di pranzo) nel department store di lusso in via Cola Di Rienzo.



Debutta in libreria, infatti, il nuovo libro della Clerici, intitolato “Pane, amore e felicità”, che raccoglie tante golose ricette dolci e salate, sempre all’insegna della caratteristica che più sta a cuore ad Antonella in cucina: la semplicità. Per il meeting con i suoi fan la conduttrice sfoggia un look casual sui toni del nero, con stivaletti glitterati. «Evviva le ricette semplici, quelle che tutti possono fare in cucina», sottolinea la Cattelani. «Anna Moroni è sempre una grande guida per me» afferma Antonella: «Ricordo ancora quando, in una delle prime puntate della Prova del Cuoco, mi disse “apri la cerniera”: io mi guardai i pantaloni, ma lei intendeva la cerniera della tortiera».