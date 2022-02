"Andy Warhol e la New Pop" in mostra a Forte dei Marmi fino al 29 maggio

Un centinaio di opere a partire dalle icone più note della Pop Art come i ritratti di Marilyn, Mao e le zuppe Campbell's, fino a rarità come le scarpe di Michael Jackson e una chitarra dei Rolling Stones, è protagonista della mostra “Andy Warhol e la New Pop” a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (Lucca) fino al 29 maggio 2022.

Marilyn Monroe e Mao Tse Tung a molteplici colori, le zuppe in serie della Campbell's e cimeli rari come le scarpe di Michael Jackson e una chitarra dei Rolling Stones sono tra le opere esposte nella mostra a cura della Fondazione Mazzoleni con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e dell’Ordine dei Cavalieri di Malta.

Si tratta di una collezione di circa 100 opere, a partire dalle icone più note e riconosciute in tutto il mondo a oggetti introvabili. Grande protagonista dell’esposizione, aperta fino al 29 maggio, il padre della Pop Art, Andy Warhol.

"Tutte le opere - spiega la presidente della Fondazione Mazzoleni, Simona Occioni, - sono realizzate nello stile inconfondibile del rivoluzionario artista, come il suo linguaggio creativo che ha fatto scuola polarizzando un'epoca, coinvolgendo critica e mercato, ma soprattutto influenzando il gusto collettivo”.

La mostra offre uno spaccato sull’innovativa Pop Art del secolo scorso, simbolo di un radicale cambiamento della concezione artistica diffusa fino ad allora, diventando espressione reale della società e proponendo la mercificazione di massa dell’Arte, e vuole sottolineare la poliedricità di Andy Warhol: artista, regista, produttore, pittore, scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico, direttore della fotografia, montatore e attore.



La mostra resterà aperta fino al 29 maggio a Villa Bertelli, viale Giuseppe Mazzini 200, Forte dei Marmi, telefono 0584.787251

