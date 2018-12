Natale in casa De Sica-Verdone: il brindisi è tutto da ridere

Metti una sera a cena con la famiglia De Sica e Verdone, praticamente al completo. Meglio, se alla Vigilia di Natale. Lungo il grande tavolo ovale della sala troneggia un irresistibile Christian De Sica in impeccabile giacca rossa su camicia nera, barba e occhiali in tartaruga. Alla sua sinistra si riconoscono il cognato Carlo Verdone con la sorella Silvia, moglie di De Sica.



Più in là ci sono i figli Brando e Maria Rosa De Sica, quest'ultima in delizioso outfit rosso, con i cugini Paolo e Giulia Verdone e infine Luca Verdone: è lui ad accennare un timido gesto di saluto mentre il resto della compagnia, al momento dello scatto che immortala il particolare dinner, non esita ad innalzare verso il cielo il segno di vittoria.

Del resto una serata a così alta densità di buon cinema italiano non è certo cosa di tutti i giorni. Elemento non certo sfuggito alla bionda padrona di casa, la scrittrice Hilary Mostert, decisamente raggiante. Il magico momento è esaltato dalla tradizionale tovaglia rosso natalizio, le porcellane bianche dei piatti in tavola, le opere appese alle pareti e i cristalli pendenti dal prezioso lampadario in stile. E sullo sfondo un albero di Natale color rubino. L'allegra tavolata, mentre si assaporano le delizie del cenone, è riflessa in una grande specchiera, davvero di grande impatto.

Serata tra amici anche per Thomas Trabacchi, Marco Bonini e Valentina D'Agostino, Milena Miconi. Di brindisi in brindisi, qualche ora prima, Marcelo Fuentes raccoglie gli amici per un Christmas Party d'eccezione. Tra i primi ad arrivare la statuaria consorte Sofia Bruscoli, avvolta in un'ampia gonna animalier su stivali neri al ginocchio. Accolti da Rosa Casarrubia, sfilano la fascinosa Nathalie Caldonazzo, in leggings neri su blusa in tinta, Valeria Altobelli, in total black, e Pamela Camassa. Ecco il tubino di velluto verde scuro con ricami di Alessia Fabiani, che saluta in occhiali da sole scuri le professoresse dell'Eredità Vera Santagata, in mini top nero di strass, Chiara Esposito e Laura Dazzi. Spicca la minigonna con corpetto ricamato di Maria Monsè, con il marito Salvatore Paravia. E poi Mario Ermito, in giacca di velluto viola, reduce dalla trasmissione Tale e Quale show. Il giovane Andrea Preti appare in t-shirt nera, coppola e a sua volta in occhiali da sole, vera mania della serata. Si divertono il comico Dario Bandiera, il regista Cristian Marazziti, Raffaello Balzo e Stefano Pantano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA