Il viaggio gourmet tra fotografia, arte e cultura

Un polittico composto da circa 150 immagini in bianco e nero che mostrano scorci della città. Sono stati gli scatti realizzati Paolo Pellegrin a L’Aquila ad accogliere ieri sera gli ospiti dell’Acquisition Gala Dinner, annuale evento di fundraising organizzato dal Maxxi, il cui ricavato quest’anno sarà destinato per metà a L’Aquila. Alla serata ha preso parte anche il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli. Presenti due ospiti speciali, Neri Marcorè che, con lo Gnu Quartet ha accompagnato gli invitati tra musica e parole, e l’astronauta Samantha Cristoforetti. Oltre 450 gli ospiti tra grandi nomi di arte, cultura, impresa e istituzioni.