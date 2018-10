A Roma torna “Van”, rassegna dei vignaioli artigiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno 45 i produttori e 200 i vini in degustazione a Roma per l’ottava edizione di Van, fiera dei Vignaioli Artigiani. Alla manifestazione, in programma alla Città dell’Altra Economia sabato 10 e domenica 11 novembre e organizzata con Coop Oltre Onlus e la collaborazione di Città dell’Altra Economia (Cae), ci saranno prodotti enologici provenienti dall’Italia, Slovenia e Spagna. I vini Van - spiega una nota - sono vini naturali ottenuti da uve da agricoltura biologica o biodinamica anche autocertificata, raccolte manualmente e prodotti unicamente da fermentazioni spontanee (senza lieviti o batteri aggiunti) con un contenuto in solforosa totale all’imbottigliamento di max 40 mg/l, indipendentemente dal tenore di zuccheri residui. Gli organizzatori della manifestazione specificano inoltre che sono «vini ottenuti senza l’aggiunta di alcun additivo o coadiuvante enologico in vinificazione, maturazione e affinamento e senza trattamenti fisici brutali e invasivi (osmosi inversa, filtrazione tangenziale, pastorizzazione, criovinificazione o termovinificazione, filtrazione sterilizzante)». Alla manifestazione, oltre ai prodotti enologici, ci saranno anche alimenti biologici.