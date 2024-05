Venerdì 24 Maggio 2024, 20:53

Domani dal primo pomeriggio fino a mezzanotte il Parco Archeologico di Selinunte, nel comune siciliano di Castelvetrano in provincia di Trapani, diventa palco per la seconda edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia”, un evento con la direzione artistica del pianista jazz Sade Mangiarancina e scritto da Paolo Biamonte che attraverso la musica combatte ogni forma di criminalità organizzata ed è significativa la scelta della Sicilia, territorio ancora oggi martoriato dalla mafia, come luogo da cui far levare questo urlo collettivo e la collocazione nella settimana di commemorazione della strage di Capaci. La lunga maratona musicale intende ribadire l’importanza di chi per la propria libertà e quella altrui ha sacrificato la vita, oltre che valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di una terra che in molti ancora oggi associano soltanto al crimine organizzato.

I protagonisti dell’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 2, sul canale 202 del digitale terrestre dalle 21 alle 23 e sul sito di Ansa dalle 15, saranno alcuni big della canzone italiana che si alterneranno con attori, giornalisti, attivisti e familiari di vittime della mafia. A condurre la serata saranno Francesca Barra, Stefania Renda e Gino Castaldo.

Cannes 2024, Sorrentino può vincere? Il film divide: le recensioni (negative) e la rivelazione Celeste Dalla Porta. Le chance dell'Italia

Gli ospiti musicali

Levante, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Raiz, Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Arisa, Simona Molinari con il Coro Do Re Mi della scuola “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Anna Castiglia, Davide Shorty, Modena City Rambles, Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus, Andrea Satta dei Têtes de Bois, Angelo Sicurella, Bonnot, Giuseppe Anastasi, Silvia Mezzanotte e Mario Lavezzi sono i protagonisti della line up, oltre a una nutrita rappresentanza di musicisti siciliani come Martina Cirri, Cico Messina, Gli Asteroidi, Revolution Girl, Ermes Russo, I Musicanti, Senia, Gli Ottoni Animati, I Brugnano e il Coro Sinfonico Siciliano.

Ad accompagnare alcuni degli artisti due band locali: la prima con Sade Mangiaracina al piano, Marco Bardoscia al basso, Gianluca Brugnano alla batteria e Osvaldo Lo Iacono alla chitarra. La seconda, composta invece da Riccardo Russo al piano e alle chitarre, Salvatore Maltana al basso e Valter Sacripanti alla batteria.

Coldplay, la band omaggia l'amore per Napoli con un video: ecco come e dove vederlo

Attori e attrici sul palco

Non solo cantanti, ma anche attori e attrici. A portare la loro testimonianza di impegno e memoria saranno Dajana Roncione, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Paolo Briguglia, Fabrizio Ferracane e I Sansoni. Nell’area antistante al Tempio E, direttamente gestita dall’agenzia di stampa Ansa, si avvicenderanno giornalisti esperti dell’argomento, esponenti della società civile come i rappresentanti di Addiopizzo, il giornalista Lirio Abbate e alcuni familiari di vittime di mafia come Salvatore e Emilia Catalano, Francesco Mongiovì, Rosa Maria Vento, Fina Valenti e Giovanni Montinaro. Inoltre, sarà presente anche Giuseppe Cimarosa, apprezzato regista e performer di Teatro Equestre, figlio del collaboratore di giustizia Lorenzo e nipote di Matteo Messina Denaro, da cui molti anni fa ha preso nettamente le distanze, impegnandosi, da allora, in una continua e appassionata testimonianza contro tutte le mafie.

Le parole della direttrice artistica

L’evento nasce l’anno scorso da un’idea di Mangiaracina, subito dopo la cattura del superlatitante Matteo Messima Denaro che in quel territorio è nato, vissuto e costruito il suo impero mafioso. La prima edizione infatti è nata in maniera estemporanea: «Il 16 gennaio 2023 è una data che ha cambiato la narrazione della Sicilia, anzi dell'Italia intera e me come cittadina castelvetranese. Ho subito desiderato festeggiare e ricordare tutte le vittime di mafia. Nei giorni successivi all'arresto la stampa parlava soltanto di quanti covi avesse o di quanti "cimeli" di vario tipo vi fossero all'interno. Nessuno parlava delle decine e decine di persone che per mano sua o di mandanti avevano perso la vita dagli Anni Ottanta a questa parte. Lì ho iniziato a fare telefonate ad amici sul territorio per organizzare un evento che fosse grande, pieno di musica e parole contro tutto quello che Messina Denaro rappresentava” racconta la direttrice artistica, che aggiunge: «In pochi giorni è successo un miracolo e il 24 febbraio siamo riusciti a portare al Parco Archeologico di Selinunte tantissimi artisti sul palco, la Rai, giornalisti, molte famiglie delle vittime di mafia, rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno partecipato alla cattura del boss e sotto il palco 4000 persone».

La serata è prodotta dalla neonata associazione “A Nome Loro”, che l’8 maggio scorso ha ricevuto il premio Peppino Impastato 2024 “per l’altissimo valore civile e culturale dell’evento-concerto organizzato nei luoghi per troppo tempo asfissiati dal dominio mafioso di Matteo Messina Denaro e realizzata con il sostegno della Regione Siciliana e di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, CGIL, CISL e UIL, e il contributo di CoopCulture, Nuovo Imaie, Ebat Trapani, Pluslite by più39 s.r.l., Ance Trapani, con il patrocinio della Fondazione Falcone, Libera Sicilia, Unpli Trapani e Sicily Music Conference. Rai Radio 2, ANSA e Billboard sono i media partner dell’evento.