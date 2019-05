Yad Vashem, al museo dell'Olocausto di Gerusalemme prima pietra del nuovo museo con gli oggetti delle vittime

Deposta la prima pietra di un vasto

Campus della memoria

l museo dell'Olocausto di Gerusalemme. In occasione di Yom HaShoah, la giornata in cui Israele ricorda solennemente le vittime della Shoah giunge al culmine un'operazione avviata nel 2011, chiamata

Raccogliendo i frammenti

, in cui il Museo ha già raccolto 265 mila oggetti personali, che altrimenti rischiavano di andare perduti, appartenuti a ebrei morti nella Shoah o ai loro congiunti. Sono fotografie, testimonianze, oggetti personali e anche opere d'arte che in questi anni sono stati restaurati e catalogati e in futuro saranno esposti al pubblico in un nuovo museo di 6.000 metri quadrati.

I nazisti - ha osservato il direttore di Yad Vashem Avner Shalev - erano determinati non solo ad annientare il popolo ebraico ma anche a cancellarne la identità, la memoria, la cultura. Conservando questi oggetti così preziosi - ha concluso - diamo voce alle vittime e ai suprestiti, perchè se ne preservi la memoria

.

” a Yad Vashem, i