Web-tv Treccani, completa la trilogia della memoria: l'Italia travolta da Grande Guerra

Si completa con

Maschere di guerra

, la web-serie scritta e diretta dall'autore ferrarese Giuseppe Muroni la trilogia della memoria iniziata nel 2015 con

Voci di R-esistenza

e proseguita, lo scorso anno, con

L'ultimo grido

, a 80 anni dalle Leggi razziali.



Tanti i volti del cinema italiano che si sono prestati per narrare i periodi più delicati del Novecento: Giorgio Colangeli, Stella Egitto, Francesca Valtorta, Stefano Muroni, Monica Guerritore, Francesca Inaudi e Francesco Montanari. Il nuovo capitolo, prodotto dall'Enciclopedia Treccani con la collaborazione di Controluce Produzione, Red Roots e la consulenza scientifica dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara narra, in occasione del centenario della Grande Guerra, storie di fanti e di gente comune legati da un evento che travolse e stravolse indelebilmente la vita di milioni di persone.



Per far riemergere la trama vissuta e tragica degli eventi, Muroni si affida al fiume carsico delle lettere, dei diari, dei taccuini, delle memorie scritte a distanza di tempo. Claudio Santamaria interpreta la figura di un medico militare che studia la malattia mentale causata dalla crudeltà e dalla spersonalizzazione della guerra moderna, Carolina Crescentini dà voce alle migliaia di crocerossine che riempirono gli ospedali di guerra per prestare soccorso ai reduci della trincea; Stefano Muroni narra le incredibili vicissitudini degli italiani di confine. Emozionante, poi, l'interpretazione di Violante Placido: ci consegna una rara testimonianza sul 'profugatò dei civili delle terre invase tra 1917 e 1918 raccontando l'esperienza di profuga a Vittorio Veneto in uno scenario fatto di bombardamenti, violenze e fame. La prima puntata andrà in onda sul sito treccani.it (Treccani TV) mercoledì 24 ottobre e proseguirà con cadenza settimanale fino al 14 novembre.

