Volterra, foto di gruppo in mille per sostenere la candidatura a Capitale della Cultura 2021

C'erano famiglie, commercianti, studenti e artisti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni, sostenitori arrivati dal territorio e dall'intera regione: tutti insieme, in mille, sono andati al Parco Fiumi per farsi scattare una gigantesca foto a sostegno di Volterra Capitale della Cultura 2021. La foto diverrà il simbolo del dossier che sarà consegnato al Mibact il prossimo 13 marzo, con il tema principale della ri-generazione umana. Ieri mattina la sfilata del Gruppo sbandieratori e balestrieri Città di Volterra ha dato il via alla festa, prima dello scatto della foto di gruppo. Così il comitato promotore ha voluto celebrare un percorso fatto di idee e progetti che ha portato ad adesioni in continua crescita nelle ultime settimane: sono infatti saliti a 52 i comuni toscani che appoggiano la candidatura, tra cui la città di Firenze e sono oltre 130 gli enti, le istituzioni e le associazioni che hanno dato il loro sì a Volterra Capitale italiana della Cultura.



Giacomo Santi, sindaco di Volterra, ha commentato: «La ri-generazione umana è il filo conduttore della candidatura, che deve essere vissuta come un impulso per transitare Volterra in una nuova fase della sua storia. Una vera e propria trasformazione che sappia ancora una volta attingere dalla bellezza del nostro passato per spingerci in avanti». L'assessore alle Culture di Volterra Dario Danti ha aggiunto: «I primi risultati positivi di questo percorso di candidatura ce li dà il nostro sistema museale civico: noi abbiamo un'ampia offerta culturale civica dal Museo Guarnacci alla Pinacoteca, alle aree archeologiche. Nei primi due mesi di quest'anno la percentuale dei visitatori è cresciuta del 60% rispetto allo scorso anno, dopo aver già avuto rispetto al 2018 un aumento del 20%».

