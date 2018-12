Vittorio Sgarbi premia Stefano Ciotti. Le opere finaliste esposte alla mostra Arte e Omosessualità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, è la mostra di arti visive il cui tema è stato proposto dae che è ancora in corso presso i Musei di San Salvatore Lauro a pochi passi da Piazza Navona, dove lo scorso 20 novembre ha visto l'artista romanovincere il Premio Catel 2018 con l'opera, che ha trionfato alla premiazione indetta dalla Fondazione Franz Ludwig Catel. A giudicare l'opera meritevole di vittoria, tra le quaranta partecipanti, una giuria composta dalla presidente di fondazione la dott.ssa, seguita dal maestro, professor, professore l'architetto. Tutte le opere finaliste saranno visionabili nel Museo Umberto Mastroianni fino al 4 dicembre, grazie ad una collettiva patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma.E i riconoscimenti per Stefano Ciotti continuano con il Premio Internazionale d'Arte a tema, per cui l'artista si aggiudica un riconoscimento dal maestro, che definisce la sua opera come "una pittura che muta aspetti fondamentali di sè, dominata dall'interattività con la dimensione dell'infanzia".