Violet Gibson è uno di quei personaggi che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi, ma che sono stati dimenticati, o sono finiti incredibilmente dalla parte sbagliata della Storia. Il 7 aprile 1926, questa donna irlandese con (sembra) un passato di disturbi mentali sparò a Benito Mussolini, appena uscito dal palazzo del Campidoglio. Si narra che, a salvarlo, fu il saluto romano, che gli fece spostare di pochissimo la testa al momento dello sparo. Colpito di striscio, il duce fu soccorso da decine di chirurghi (Mussolini aveva appena inaugurato il loro congresso) e, nei giorni successivi, si fece vedere durante una visita in Libia con un vistoso cerotto al naso.

L’attentatrice fu sottratta a un tentativo di linciaggio da parte della folla, e posta in stato di arresto. Il caso provocò profondo imbarazzo in Irlanda, dove il presidente del consiglio W.T. Cosgrave scrisse una lettera a Mussolini, per felicitarsi di essere scampato alla morte. Violet Gibson fu in seguito dichiarata inferma di mente - dopo una estesa indagine compiuta a Dublino - e rispedita nel Regno Unito, dove fu internata in una clinica psichiatrica, il St Andrew's Hospital a Northampton, fino alla sua morte avvenuta nel 1956.

Oggi la figura di Violet Gibson - la persona che fu più di chiunque altro vicina a uccidere il dittatore - è stata rivalutata in Irlanda. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Dublino ha approvato una mozione, per l’affissione di una targa commemorativa che ricordi il suo “atto antifascista” e che le assegni «il giusto posto che merita nella storia delle donne irlandesi». Il primo firmatario della mozione, Mannix Flynn, ha detto alla Bbc che «per qualche strana ragione, Violet Gibson è diventata una sorta di imbarazzo, è stata evitata, hanno cercato di dire che era una pazza per nascondere la vergogna». La mozione, ha precisato Flynn, ha il sostegno della famiglia della Gibson, la targa dovrebbe essere posta nell’area dublinese di Merrion Square, dove la donna aveva passato la sua infanzia.

Sulla vicenda è stato girato anche un film, "Violet Gibson, The Irish Woman Who Shot Mussolini", basato in parte su un libro di Francis Stoner-Saunders e diretto da Barrie Dowdall, attualmente in visione presso i festival internazionali. Dowdall ha sottolineato la scoperta di alcune lettere, scritte dalla donna a Winston Churchill e a Elisabetta quando era ancora principessa, per chiedere clemenza e di poter lasciare l’ospedale psichiatrico.

Il regista, assieme alla moglie Siobhán Lynam, a sua volta autrice di un documentario radiofonico sull’argomento, ha basato il suo film su accurate ricerche storiche, portate avanti anche nel nostro Paese.

