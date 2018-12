Riaprirà grazie a François Pinault la villa sull'isola di Guernsey dove Victor Hugo scrisse “I Miserabili”

Lì scrisse romanzi come «La leggenda dei secoli», «I Miserabili» e «I lavoratori del mare». È salva la villa di Victor Hugo (1802-1885) a Guernsey, la piccola isola nel canale della Manica, di fronte alle coste nordoccidentali della Francia, dove il romanziere visse in esilio. Il restauro di Hauteville House è quasi completato e quella che fu la dimora dello scrittore francese dal 1856 al 1870 riaprirà le sue porte al pubblico il 6 aprile 2019. La villa che stava cadendo a pezzi a causa delle infiltrazioni d'acqua e dell'umidità è stata salvata grazie a una generosa donazione di 3,5 milioni di euro di François Pinault, il multimiliardario francese re del lusso, che ha deciso di

adottare

Hauteville House.



La villa è ricca di testimonianze storiche e di reperti d'epoca legati all'autore del capolavoro «I Miserabili». Il Comune di Parigi, proprietario dal 1927 della residenza romantica sull'isola, una dipendenza della Corona Britannica con governo autonomo, più di un anno fa aveva lanciato un appello pubblico per trovare un mecenate che si facesse carico dei lavori di restauro. Ha risposto Pinault, che con la società Kering controlla grandi marchi della moda come Gucci e Yves Saint Laurent. La dimora a Guernsey fu il rifugio di Hugo e della sua famiglia per 14 anni, quando lo scrittore fu esule per motivi politici dalla Francia di Napoleone III.

© RIPRODUZIONE RISERVATA