Unesco, a Roma dal 26 al 28 settembre il Wte, salone mondiale dei siti Patrimonio dell'umanità

Si terrà a Roma, dal 26 al 28 settembre, il prossimo Wte, il World Tourism Event, salone mondiale dei siti e delle città patrimonio mondiale Unesco. Organizzato da M&C Marketing Consulting in collaborazione con la Regione Lazio e con il Polo Museale del Lazio, il Wte Unesco - rende noto la Regione Lazio - è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, Enit, Confindustria, Federalberghi e Fiavet. Nel 2019 saranno oltre 120 i siti Unesco giunti da tutto il mondo per farsi conoscere e per promuovere un nuovo turismo culturale, sostenibile e responsabile. In programma nella prima giornata giovedì 26 settembre presso la Sala Cinesi Grande di Palazzo Venezia, l'atteso workshop b2b riservato agli operatori del turismo in cui domanda e offerta si incontrano direttamente. Sono oltre 100 i tour operator italiani e stranieri che incontreranno 70 buyer specializzati giunti da Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Scandinavi, Israele e, novità dell'edizione 2019, dalla Thailandia.



Paese ospite speciale dell'edizione 2019 del Salone sarà l'Argentina, grazie allo storico legame culturale che da sempre mantiene con il Lazio e la Città di Roma, intensificatosi negli ultimi anni per la presenza di Papa Francesco. Obiettivo del Salone è quello non solo di valorizzare e promuovere i siti e le città Patrimonio dell'Umanità, ma anche di offrire un'occasione di riflessione sulle politiche per il turismo e sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile, a partire proprio dall'offerta del brand Unesco. Il nostro Paese, del resto, con i suoi 54 siti Unesco, è la nazione che ne ha di più. Il Salone offre un ricco palinsesto di convegni aperti al pubblico, animati dai più grandi protagonisti della cultura, dell'arte e della scienza. Per informazioni: www.wtevent.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA