Uffizi, le opere d'arte narrate da 12 attori con audio-percorso

Un audio-percorso che racconta in modo inedito, e con le voci di attori famosi, 12 opere d’arte delle Gallerie degli Uffizi: disponibile da oggi (sul sito e sui podcast) il nuovo servizio del museo fiorentinoche vuole presentare al pubblico una visione inedita del museo vissuto come cantiere di storie da raccontare. Autori delle narrazioni sono operatori museali e cittadini stranieri che hanno intrecciato alla storia delle opere temi universali come la famiglia, l’amicizia, la preghiera e il viaggio.Ogni narrazione è poi interpretata dalla voce di un attore del teatro italiano, tra cui: Marco Baliani, Lella Costa, Marco Paolin, Emma Montanari e Laura Curino. Tra i dipinti protagonisti del progetto ci sono opere di Gentile da Fabriano, Masaccio, Botticelli e Beato Angelico. «Le opere d’arte delle Gallerie degli Uffizi hanno una forte valenza anche emotiva per tutti noi - ha commentato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - e ognuno di noi vede i quadri con occhi diversi a seconda delle proprie esperienze personali e professionali. Ogni anno agli Uffizi abbiamo visitatori di oltre 100 Paesi diversi e con “Fabbriche di storie” abbiamo una grande opportunità, quella di vedere le opere d’arte con gli occhi degli altri».